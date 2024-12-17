ЖКХ

10 км тепловых сетей заменили в Пскове в 2024 году — Игорь Максимов

10 км тепловых сетей заменили в Пскове в 2024 году. Об этом сообщил директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«В течение года мы заменили 10 км тепловых сетей, почти полторы тысячи единиц запорной арматуры: задвижек, шаровых кранов. Мы заменили 200 неподвижных опор - это такая конструкция из железобетона, которая заливается на определенном расстоянии на теплотрассе и держит трубу», - рассказал Игорь Максимов.

Замена была необходима, потому что предыдущие вышли из строя, отметил директор ПТС.

Также заменили 70 компенсаторов на сетях, восстановили практически 5 квадратных километров нарушенных территорий: асфальт, поребрик, брусчатка. «Сделано, конечно, не все, но на внешний облик города оно не влияет», - заключил Игорь Максимов.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.