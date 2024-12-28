ЖКХ

Водонагревательный котел установили в Подберезинской школе Локнянского округа

Водонагревательный котел установили во время выходных в Подберезинской школе Локнянского муниципального округа, сообщается в Telegram-канале главы округа Ивана Белугина.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Ивана Белугина

«На праздничных выходных удалось установить и подключить к системе отопления водогрейный котел в Подберезинской школе. Непростой задачей было установить котёл на своё место, это пришлось делать вручную. Спасибо всем, кто откликнулся и помог выполнить такую задачу», - отметил глава округа.

Он также отметил, что в этом году установят новый разборный водогрейный котел и в Башовской школе, его уже приобрели.

«Школы будут обеспечены качественным отоплением. Благодарим Правительство Псковской области за поддержку в решении важнейших задач!» - добавил Иван Белугин