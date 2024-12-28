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Создать единый портал для согласования работ псковских ресурсоснабжающих организаций предложил Антон Дымов

11.01.2025 12:20|ПсковКомментариев: 0

Создать единый портал для согласования работ псковских ресурсоснабжающих организаций предложил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«С вашей помощью хочу рассмотреть возможность создания на базе правительства Псковской области единого портала в котором будут исполнительные органы государственной власти, все ресурсоснабжающие организации, кадастровые, Росреестр, чтоб можно было проводить параллельное согласование. Это значительно ускорит работу не только нам, но и всем ресурсникам, а также дорожникам», – сказал Антон Дымов.

Он отметил, что при возникновении такого портала больше не будет ситуаций, когда работу по ремонту или установке сетей проводят на территориях, которые недавно благоустроили, так как между всеми организациями будет налажена связь.

«Согласен», – ответил Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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