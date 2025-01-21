ЖКХ

Электричество по лимиту

В феврале жителей частного сектора, которые отапливаются электроустановками и готовят еду на электроплитах, ждёт неприятный сюрприз в виде заметного увеличения сумм в квитанциях. Дело в том, что с января 2025 года в России установили лимиты на киловатт-часы: не уложился - плати больше. Те, кто мало-мальски следит за новостной повесткой, уже схватились за голову и обивают пороги различных инстанций в поисках способа сэкономить. Однако огромное количество потребителей вовсе не слышали про изменения, поэтому спокойно жгут свет, не подозревая, что вскоре придётся изрядно раскошелиться.

Псковская Лента Новостей выяснила, кого в первую очередь коснутся корректировки тарифной политики, какие домашние устройства теперь нужно регистрировать и где, насколько это выгодно, и какие опасения существуют у собственников жилья.

Поделили на диапазоны

Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2024 года № 1469 были внесены изменения в федеральное законодательство в части регулировании майнинга. Государство установило лимиты потребления электроэнергии для тех, кто добывает криптовалюту - это энергозатратная и создающая сильную нагрузку на сети деятельность, потому платить за неё следует по повышенным тарифам. Тем же документом повысили стоимость электричества для потребителей, которые криптовалютчиками не являются, но «жгут» слишком много.

С 1 января 2025 года в стране действуют дифференцированные тарифы для населения в привязке к объему потребления. В зависимости от вида приборов, которыми пользуются жители, введены четыре категории. Для каждой из них на киловатт-часы установлены лимиты, в случае их превышения тариф существенно увеличивается.

Подробнее с дифференцированными тарифами на 2025 год можно ознакомиться на сайте «Псковэнергосбыта». Примечательно, что компания не сочла нужным каким-то образом уведомить потребителей о столь важных изменениях. Последняя новость, касающаяся стоимости электричества, датируется 14-м июня и оповещает о корректировках с 1 июля 2024 года. На сайте областного комитета по тарифам также не нашлось упоминаний о том, что с 1 января начислять плату за свет будут иначе, хотя соответствующий приказ от 29 ноября 2024 года имеется. При этом из документации, в том числе в разделе «Тарифы» на сайте сбытовой организации, следует, что в феврале огромное количество людей получат квитанции за потребленную в первом месяце года электроэнергию с очень неожиданными суммами.

В первую очередь, под ударом окажутся кошельки жителей частного сектора, использующих электроотопление и электроплиты. Также вырастут расходы для частных предпринимателей или самозанятых, которые под видом населения потребляют электроэнергию в большом количестве.

Обратимся непосредственно к тарифам. Всё население и приравненных к нему потребителей (СНТ, исполнители коммунальных услуг, наймодатели, предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, содержащиеся за счет прихожан религиозные организации и т. д.) поделили на четыре категории. В отдельные выделили жителей домов, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, а также владельцев хотя бы одного из данных видов оборудования. В каждой категории - своя тарифная сетка и свои диапазоны.

Так, люди, проживающее в сельской местности в домах с электроплитами и электроотоплением, будут платить по прежнему тарифу 4,21 рубля только в случае, если за месяц нагорит не более 2632 кВтч/мес. Всё, что свыше данного лимита, будет стоить 4,5 рубля до достижения порога 4049 кВт*ч. Дальше - дороже. Самые расточительные перейдут в третий диапазон с тарифом 7,35 рубля.

Для тех, кто имеет только электрокотел, стоимость будет зависеть от времени года. В период, не относящийся к отопительному (с 1 мая по 30 сентября), при потреблении не более 456 кВт*ч будет действовать обычный тариф 4,21 рубля. При превышении этого лимита он вырастает до 4,5 рублей, а свыше 702 кВт*ч - 7,35. В отопительный период (с 1 октября по 30 апреля) дешевая ставка распространяется на потребление до 3900 киловатт-часов в месяц, самая дорогая - свыше 6000 кВт*ч.

При наличии электроплиты и отсутствии электрического отопления можно рассчитывать на льготный тариф при потреблении до 232 кВт*ч. Свыше 357-ми плата вырастет до 7,35 рубля за кВт*ч.

Четвёртая, своего рода «общая» категория - для тех, кто не имеет электроплит и отапливает жилье без применения электричества. Максимальный порог, до которого электроэнергию можно использовать по обычной стоимости, составляет 1107 кВт*ч. Это довольно внушительный объём, которого, к примеру, жителям многоквартирных домов достичь очень сложно. Но вполне реализуемо, если используются мощные приборы в большом количестве.

Исключение в каждой категории сделано только для многодетных семей - для них в полном объеме потребления размер тарифа на электрическую энергию применяется по первому, самому дешевому диапазону. То же самое касается электроэнергии, затраченной на содержание общего имущества многоквартирных домов — на неё лимиты не распространяются. Все остальные потребители в случае превышения установленного для них порога будут платить больше.

В подвешенном состоянии

По замыслу законодателей, данные нововведения не должны коснуться добросовестных потребителей, которые используют электричество для бытовых нужд. Тем более, как указано выше, для частного сектора, очень сильно зависящего от электроэнергии, предусмотрели возможность сэкономить и не платить по «общему» тарифу. Однако у собственников уже сейчас накопилось немало вопросов, в первую очередь потому, что ответить на них некому.

«Возмущение людей, в основном, связано с тем, что нас просто поставили перед фактом. Почему нельзя было предупредить о росте тарифов заранее? К тому же на сегодняшний день далеко не все в курсе изменений. Если человек не подсуетится, никуда не пойдет, ничего не будет регистрировать, ему придется по умолчанию платить по первой, «общей» категории, что, мягко говоря, невыгодно. Все, кто живёт на электричестве, быстро перешагнут сначала первый порог - 1107 кВт*ч, потом второй - 1703, выйдут на максимальный ценник и будут платить практически в два раза больше», - поделился своими опасениями потребитель из Псковского района Евгений.

Он живёт в частном доме, который отапливается электричеством, - это удобно, безопасно и до января 2025-го года даже было выгодно. Наш собеседник считает, что срок окупаемости газового оборудования достаточно большой, поэтому с подключением голубого топлива решил не торопиться, сделав выбор в пользу электрических теплых полов и конвекторов. Теперь же ситуация складывается иная, есть подозрение, что электричество вскоре станет слишком дорогим даже с учётом того, что для некоторых категорий населения предусмотрены своего рода «поблажки».

«У меня потребление по электричеству в среднем составляет примерно 2000 киловатт-часов в месяц в зимнее время. Если остаться в первой категории, которая идет для всех по умолчанию, плата составит 7,35 рубля вместо сельского тарифа 4,21. Для того, чтобы платить меньше, мне нужно перейти в другую категорию, четвёртую - для тех, у кого есть электроотопление, но нет электроплиты (плита у нас газовая). Там в зимнее время одна шкала потребления, в летнее время - другая, и я в неё вписываюсь, причем со здоровенным запасом», - пояснил Евгений.

Для того, чтобы изменить категорию, нужно зарегистрировать всё имеющееся электроотопительное оборудование и доказать, что дом отапливается именно им. Пскович уже обратился в Бюро технической инвентаризации, чтобы переделать технический паспорт на дом и внести в него электроотопительные установки. После на место должен выехать специалист, который фиксирует все размещённые в домовладении электроотопительные приборы и электроплиту при её наличии. В течение 10 дней должен быть изготовлен обновлённый техпаспорт, с ним и документами, подтверждающими право собственности, нужно идти в «Псковэнергосбыт» и писать заявление с просьбой перевести в другую категорию потребителей.

«Суеты достаточно много, но есть ещё нюанс - справится ли БТИ со всеми этими заявлениями? По моим данным, уже не справляется, в Псков направляют специалистов из соседних районов, потому что местные не успевают обработать информацию. Когда я ходил, очереди почти не было, поток людей ещё начался. Но уже сейчас у них в день по 20-25 объектов, которые нужно объехать и осмотреть, подготовить паспорта. Дальше эти документы потекут в «Псковэнергосбыт», сколько у них сотрудников? Смогут ли они всё это обработать? Сомневаюсь», - переживает за себя и соседей Евгений.

Также он предполагает, что могут возникнуть сложности на стадии рассмотрения заявлений. К примеру, в случае спорных ситуаций, когда вместо электрокотла установлены конвекторы, либо к дому подведён, но не подключен газ. Возможно, потребуются дополнительные выезды специалистов сбытовой компании на места, что в условиях растущего количества обращений может затянуться на неопределенное время.

«Пока что все в подвешенном состоянии. Я уже сейчас откладываю в копилку деньги, потому что, наверное, в течение ближайших месяцев буду платить больше. Не ясно, сколько времени пройдёт, пока одобрят категорию, пока сделают перерасчет (обещают по дате подачи заявления). То же самое делают и соседи, которые живут на электричестве», - вздохнул наш собеседник.

Белые пятна

Его опасения разделяют многие другие собственники жилья в частном секторе. Дороже всего электроэнергия традиционно будет для горожан, которых разделили на аналогичные категории с похожими лимитами. В частности, «общий» тариф при потреблении до 1107 кВт*ч составит 6,01 рубля, а свыше 1730 - 10,5 рубля. При переходе в категорию с электроотоплением и электроплитами самый дешёвый тариф составит 4,81 (до 2632 кВт*ч), самый дорогой - 8,4 рубля (свыше 4049 кВт*ч). Некоторые владельцы домов также переживают, что будут переплачивать даже при регистрации своих приборов, так как не смогут уложиться в установленные лимиты.

«Во многих домах, где нет газа, есть электрокотёл и электроплита. Соответственно, это вторая категория с максимальным лимитом 4049 киловатт-часов. В сентябре-ноябре у нас работало электроотопление, активно готовили еду на «индукции», в итоге нагорало 4200-4800 киловатт-час - то есть, мы не уложились бы в любом случае. Наверное, после ликвидации теплопотерь в доме, которые определенно присутствуют, расход был бы чуть меньше. Но с учётом нынешних изменений платить, очевидно, пришлось бы примерно столько же, а ещё ведь даже не было морозов», - считает жительница Великолукского района Ольга.

В настоящий момент к её дому подведён газ, в его отсутствие за свет приходилось платить 18-20 тысяч рублей ежемесячно по сельскому тарифу.

Великолучанка также не уверена, что есть смысл регистрировать индукционную плиту, наличие которой фактически переводит в третью категорию потребителей. Напомним, на селе для обладателей электроплит установлен льготный диапазон до 232 кВт*ч, а свыше 357 - уже максимальный тариф 7,35 рубля. Домовладелица отмечает, что это слишком мало, и выгоднее пока оставаться в «общей категории» с лимитом до 1107 кВт*ч в месяц, так как в настоящее время общий расход составляет порядка 500 кВт*ч. Он складывается не только из работы индукционной плиты, но и электрического духового шкафа, бойлера, стиральной машинки и прочих приборов меньшей мощности, которые почему-то не влияют на установление той или иной категории.

«Очень много белых пятен. Например, у меня есть достаточно мощный кондиционер - сплит-система, которая может зимой и в межсезонье обогревать, а летом охлаждать. Некоторые топятся таким образом круглый год. Это является электроотопительной установкой? Нигде об этом ни слова. Про бойлеры тоже ничего не написано, а они могут много потреблять, особенно, если в семье много детей, которым нужно часто мыться. Тепловой насос является стационарной электроотопительной установкой, которая потребляет электроэнергию? Практически да, но прописано ли это в каких-либо актах, неизвестно. Как всё это регистрировать, абсолютно непонятно», - у жителя Псковского района Евгения больше вопросов, чем ответов.

Ночью дешевле

Все вышеперечисленные цифры актуальны для одноставочного тарифа, который применяется вне зависимости от часов, в которые потребляется электроэнергия. При этом существуют другие - дифференцированные по двум и трем зонам суток. Они наиболее популярны в больших городах и необходимы для того, чтобы равномерно распределять нагрузку на электросети.

«Получается, при таких тарифах днём жечь свет дороже, ночью дешевле. В пиковые часы, когда люди не спят и потребляют по максимуму (включены компьютеры, кондиционеры, электронагреватели, микроволновки и прочее), тариф взвинчен, чтобы было не выгодно потреблять электроэнергию. Соответственно, многие запускают стиральные, сушильные машинки и всё, что может использоваться вне присутствия человека, ночью. Кто-то ещё и белье гладит, моется, когда тариф по минималке. Потребители с электрическими теплыми полами часто включают их на ночь, чтобы всё протопить, а днём отключают. Некоторым это выгодно, к примеру, если фундамент массивный, хорошо прогревается и долго отдаёт тепло. В таком случае лучше жечь электричество ночью, а утром котел останавливать, такая практика есть», - рассказал собственник из Псковского района Евгений.

По его словам, жители региона при желании могут перейти на тарифы, дифференцированные по зонам суток. Для этого необходимо установить «умный» счётчик, если таковой отсутствует, который будет считать электроэнергию по часам. Также потребуется написать в сбытовую компанию заявление о переходе на другой тариф.

После этого владелец электрокотла в сельской местности, не имеющий электроплиты, в отопительный сезон будет платить 2,93 рубля за киловатт-час, потребленный в ночное время при разделении на две зоны. Плата в аналогичные часы составит 3,13 рубля при превышении лимита 3900 кВт*ч, 5,11 рубля - свыше 6000. Дневной тариф составит 4,74 рубля, 5,08 и 8,28 соответственно.

По данным специалистов, такая система действительно может поспособствовать экономии, но для этого потребуются время на оформление, дополнительные траты на счётчик и, возможно, существенное изменение графика жизни. Хотя с учетом неожиданных изменений многим потребителям, вероятно, придётся искать различные лазейки, позволяющие тратить меньше света, как следствие, денег.

«Напряженность и недовольство растут. Прежде всего, от того, что такой неприятный сюрприз. Выходишь после праздников на работу, решил посмотреть тарифы, - и тут на тебе, прилетело. Неужели нельзя было заранее предупредить? Многие неприятно удивлены, у кого-то родственники живут в сельской местности, и энергопотребление у них достаточно массивное. Тех, кто ничего не знает про лимиты, в феврале ждёт настоящий шок», - озвучил свой не слишком оптимистичный прогноз домовладелец из Псковского района. Он до последнего надеется, что появится новость о переходном периоде, что за январь не будут считать по-новому, дадут отсрочку хотя бы до марта. Это бы позволило собственникам подготовиться, оформить всё должным образом, а также снизило нагрузку на специалистов, которые уже сегодня вынуждены работать на износ.

Таким образом, корректировки в законе, предполагающие вполне логичные ограничения для криптовалютчиков и недобросовестных потребителей, в конечном итоге негативно отразятся на самых обычных гражданах. Хуже всего придётся жителям территорий, куда до сих пор не добралась газификация. За неимением альтернативы им придётся жечь свет даже при превышении лимитов, а в случае наступления сильных морозов киловатт-часы будут расходоваться быстрее, ещё больше усугубляя материальное положение.

Ульяна Лаблюк