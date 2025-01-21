ЖКХ

Котел для котельной №9 в Пскове производят в Смоленской области

Ход реконструкции котельной №9 в Пскове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе контрольного выезда 23 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Контракт подписан. В прошлом году выделено 200 млн. Большинство средств ушло на аванс», - сказал глава города Пскова Борис Елкин.

Один из котлов уже сейчас производится на заводе в Смоленской области. Директор подрядной организации сегодня прибыл в Москву для уточнения всех нюансов.

Губернатора интересовали вопросы производства работ на котельной. Директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов ответил на все вопросы губернатора, пояснил, что нельзя точно оценить, на сколько процентов изношено оборудование на предприятии. Игорь Максимов рассказал, как работают некоторые установки, а начальник смены уточнил, что все процессы идут в штатном режиме.

Михаил Ведерников сообщил, что на следующей неделе у него запланирована встреча с министром энергетики, на которой он доложит о ходе работ на котельной.

В конце осмотра котельной Игорь Максимов поблагодарил губернатора за оказанное содействие в реконструкции котельной.

В конце декабря 2024 года между предприятием «Псковские тепловые сети» и подрядной организацией ООО «ПСФ Газстройкомплект» был заключен контракт на выполнение работ по реконструкции котельной № 9 с заменой трех существующих водогрейных газомазутных котлов ПТВМ-100 (пиковых) мощностью 100 Гкал/час каждый по адресу: город Псков, улица Инженерная, 3 (первая очередь), в рамках первого этапа которого планируется замена 1 котла в 2025 году. Планируемый срок окончания работ – 1 декабря 2025 года.

Котельная №9 построена и введена в эксплуатацию в 1975 году с тремя котлами ПТВМ-100 общей мощностью 300 Гкал/час, в 1987 году построен котел КВГМ-100 мощностью 100 Гкал/час. С момента ввода в эксплуатацию на котельной замена котлов не проводилась. Котельная №9 является самым крупным источником теплоснабжения предприятия «Псковские тепловые сети» и обеспечивает теплоснабжением район Запсковье, центральную часть города и микрорайон Любятово с общей численностью населения 75,7 тысячи человек (40% потребителей города). К котельной №9 подключено также большое количество социально значимых объектов, среди которых объекты здравоохранения, образования и культуры.

Основной проблемой котельной №9 является высокая степень физического износа котельного оборудования. Благодаря реконструкции котельной №9 будет достигнута первоочередная цель – обеспечение надежности и безопасности теплоснабжения за счет устранения физического износа основного оборудования котельной для 40% потребителей тепловой энергии города Пскова.

Проект предусматривает замену одного водогрейного газомазутного котла каждый год в период 2025-2027 годов без перерыва теплоснабжения потребителей.