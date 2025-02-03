ЖКХ

«ГорДозор»: Миллион, миллион, миллион киловатт... ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 февраля.

Большое количество жителей Псковской области по обыкновению получили заветные квитанции на электроэнергию, но не увидели в них привычных цифр. Благодаря новой тарифной сетке многим выставили счета, которые в разы превышают привычные лимиты. Вместо 10-15 тысяч, при постоянном использовании электроэнергии, коммунальщики насчитали по 25-30 тысяч.

Концов не найти, благополучателей пускают по инстанциям, а счета меньше не станут. Какие тарифные сетки придумали на 2025 год? Каким образом получаются большие цифры? Что делать в таких случаях?

Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.