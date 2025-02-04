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Наталья Федорова: Ликвидацию аварии в Писковичах держу на личном контроле

04.02.2025 15:46|ПсковКомментариев: 0

Серьезная авария произошла на сетях канализации в деревне Писковичи Псковского района. Глава Псковского района Наталья Федорова лично организовала рабочий выезд на место происшествия вместе с руководителем аварийной бригады. Все необходимые силы и средства уже задействованы для решения проблемы, сообщила глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото и видео: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В редакцию Псковской Ленты Новостей поступили обращения от жителей деревни Писковичи, которые пожаловались на длительное отключение водоснабжения. По словам псковичей, воду отключили утром 3 февраля, а многочисленные обращения в управляющую компанию и администрацию не принесли результата. 

Как рассказала Наталья Федорова, авария произошла на сетях канализации, при устранении засоров специалисты обнаружили, что причиной неполадок стали выброшенные тканевые изделия, предметы личной гигиены и прочие твердые бытовые отходы. 

«Уважаемые жители! Обращаю ваше внимание, что комфорт вашего проживания зависит, в том числе, от вашего ответственного отношения к коммунальной инфраструктуре!» - обратилась Наталья Федорова к псковичам.

 

На текущий момент ликвидация аварии продолжается. Подрядчики обещают сделать всё возможное, чтобы завершить работу до конца дня. Однако, если обстоятельства помешают этому, планируется временное включение водоснабжения на определённый промежуток времени. Также рассматривается возможность доставки воды жителям.

«Следите за информацией! Прикладываем максимум усилий, чтобы как можно скорее ликвидировать аварию!» - заключила Наталья Федорова.

Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна глава Псковского района
Теги: #авария
Источник: Псковская Лента Новостей
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