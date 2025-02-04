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Работы «Горводоканала» на улице Максима Горького в Пскове хотят завершить к концу весны

Работы «Горводоканала» на улице Максима Горького в Пскове могут завершить к концу весны. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Под улицей, на глубине шести метров, проходит канализационный коллектор, проложенный около 75 лет назад необычным методом: в слое бутового камня был вырезан тоннель протяженностью около километра, внутри которого установили канализационную трубу. Со временем как сама труба, так и тоннель пришли в негодность, а сверху были проложены различные инженерные коммуникации: водопровод, электричество, связь, теплоснабжение, ливневая канализация.

«Эти обстоятельства существенно осложнили процесс замены коллектора. К тому же коллектор остаётся действующим, поскольку его отключение оставило бы жителей без водоснабжения», - рассказал глава города.

Сейчас у дома № 12 идёт устройство временного покрытия. В течение февраля будут проведены работы на небольшом отрезке возле дома №10. Останется участок под Рижским проспектом.

«Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, специалисты установят колодец, через который будут спускаться в шахту, очищать ее от песка и камней, прокладывать новую канализационную трубу и обустраивать вокруг неё бетонную "капсулу", предотвращающую просадку дорожного полотна. Предполагается, что все работы завершатся к концу весны», - добавил Борис Елкин.