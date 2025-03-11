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Горячую воду временно отключили в 12 домах на улице Звездная в Пскове

11.03.2025 08:28|ПсковКомментариев: 0

В Пскове на этой неделе временно отключено горячее водоснабжение в двенадцати многоквартирных домах, расположенных на улицах Звездная и Юности. Это было сделано в связи с необходимостью проведения срочных ремонтных работ и прочистки сетей горячего водоснабжения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети». 

Фотографии: ПТС

Отключение коснулось домов на улице Звездная под номерами 11, 11а, 13, 15, 15а, 17а, 12, 14, 16, 18, 20, а также дома № 3 на улице Юности.

Коммунальная служба приносит извинения жителям за возможные неудобства и обещает минимизировать сроки отключения.

 

«Мы приносим искренние извинения жителям микрорайона за доставленные неудобства. И надеемся, что мы смогли ответить на все те вопросы, которые накопились у наших абонентов по поводу ухудшения качества горячей воды и в перебоях с её поставкой. На этом у нас всё. Благодарим вас за просмотр. Берегите тепло в своих сердцах и дарите его своим близким. А о тепле в ваших домах позаботимся МЫ. Всем добра!» - обратились к псковичам в ПТС.

Источник: Псковская Лента Новостей
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