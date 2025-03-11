ЖКХ

Администрацию волости в Пустошкинском районе обязали опубликовать данные о пунктах приема ртутьсодержащих ламп

Прокуратура Пустошкинского района проверила деятельность администрации сельского поселения «Забельская волость» на соответствие требованиям законодательства об обращении с отходами I класса. Было выявлено, что администрация нарушила федеральные законы «Об охране окружающей среды» и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», не разместив на своем официальном сайте информацию о местах сбора отработанных ртутьсодержащих ламп, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

«Отсутствие информации о состоянии окружающей среды на официальном сайте органа местного самоуправления нарушает права неопределенного круга лиц на ее получение в свободном порядке, что недопустимо», - пояснили в ведомстве.

В январе 2025 года прокуратура района, обнаружив нарушения законодательства, направила в суд исковое заявление с требованием обеспечить информирование граждан о местах сбора отработанных ртутьсодержащих ламп. Суд рассмотрел и удовлетворил это заявление.

Теперь на официальном сайте администрации сельского поселения «Забельская волость» размещена информация о местах сбора ртутьсодержащих ламп, которые находятся на территории поселения.