ЖКХ

Николай Козловский поздравил сотрудников ЖКХ с профессиональным праздником

Николай Козловский поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания города Великие Луки с профессиональным праздником. Свои пожелания глава города опубликовал на странице ВКонтакте.

«От качества работы предприятий жилищно-коммунального коммунального комплекса, бесперебойной подачи воды, тепла и энергии зависят результаты деятельности наших заводов и фабрик, организаций малого и среднего предпринимательства, функционирование учреждений социальной сферы, комфорт в домах великолучан», - написал он.

Глава города Великие Луки отметил, что трудом работников ЖКХ обеспечиваются содержание дорог и тротуаров, чистота и уют во дворах и на общественных территориях. Большим вкладом в благоустройство Великих Лук является реализация национальных и федеральных проектов, в которых город участвует на постоянной основе. Программа модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, формирования комфортной городской среды и «Чистая вода» позволяют улучшить облик города и эффективность работы ресурсоснабжающих организаций, повысить качество работы жилищно-коммунального комплекса города.

«Уверен, что благодаря участию Великих Лук в федеральных проектах, вниманию к сфере ЖКХ региональной власти и постоянной поддержке со стороны руководства города, вашему профессионализму и трудолюбию, уважаемые труженики жилищно-коммунального хозяйства, мы будем планомерно решать вопросы по развитию и модернизации сферы ЖКХ, повышению качества городской среды и условий жизни великолучан», - добавил Николай Козловский.

