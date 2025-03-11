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ЖКХ

В Госдуме предложили увеличить штрафы для должностных лиц в сфере ЖКХ

17.03.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Фракция ЛДПР в Госдуме, возглавляемая Леонидом Слуцким, планирует внести на рассмотрение проект закона, направленного на усиление ответственности должностных лиц за нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.Одним из ключевых предложений является увеличение штрафов за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов до 30 тысяч рублей.

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Инициатива связана с многочисленными жалобами граждан на управляющие компании, которые часто игнорируют запросы собственников жилья, задерживают предоставление документов и нарушают сроки публикации информации в Государственной информационной системе ЖКХ. По мнению авторов законопроекта, действующие меры недостаточно эффективны для стимулирования соблюдения норм, пишет РИА Новости.

Проект предусматривает значительное повышение санкций: штраф для должностных лиц за нарушение правил содержания жилых домов может увеличиться с текущих 4-5 тысяч рублей до 20-30 тысяч рублей. Также планируется ужесточить наказания за нарушение режима предоставления коммунальных услуг — штрафы будут варьироваться от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от характера нарушений.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что подобные проблемы встречаются повсеместно, и фракция регулярно получает обращения от граждан с просьбами о помощи. По его словам, необходимость повышения личной ответственности руководителей управляющих компаний станет первым шагом к улучшению ситуации в сфере ЖКХ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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