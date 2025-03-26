ЖКХ

С апреля руководитель ООО «Экогрупп» начинает вести приемы граждан

С апреля личный прием граждан будет осуществлять исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

«Уважаемые граждане, с апреля 2025 года Денис Юрьевич Кузнецов, и. о. генерального директора ООО "Экогрупп", осуществляет личный прием граждан по всем волнующим их вопросам!» - отметили в компании.

Прием будет проходить по адресу: город Псков, улица Декабристов, дом №23 каждый 1 и 3 четверг месяца, с 16:00 по 17:00.

«График работы офисов обслуживания размещен в описании группы и на нашем сайте по ссылке», - добавили в организации.