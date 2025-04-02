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«Дневной дозор»: Ускорились ли темпы догазификации в Псковской области?

03.04.2025 16:24|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор» на тему процесса догазификации в Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В этом году в Псковской области запланирован пуск газа более чем в 3 200 домовладений. Это станет возможным благодаря реализации в регионе программы догазификации. Она позволяет бесплатно прокладывать трубы с голубым топливом до границ участков частных домов в ранее газифицированных населенных пунктах. Догазификация в российских регионах ведётся по поручению президента Путина с 2021 года и остаётся в списке приоритетных задач федеральных и местных властей. Конечной целью этой программы должны стать комфорт, тепло и уют в домах россиян. О том, насколько успешно она реализуется в Псковской области, как муниципалитеты решают возникающие проблемы и можем ли мы в целом похвастаться темпами догазификации — в программе «Дневной дозор».

К настоящему времени 76 процентов заявок на догазификацию, принятых от жителей региона, исполнены. К газовым сетям подключены 5 000 домовладений. Этой красивой цифры удалось достичь в последний день марта. Какими темпами в целом идет догазификация в Псковском регионе, в комментарии руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антона Дымова.

«Цифры говорят сами за себя. Темпы в реалиях показывают, что есть рост. Прогресс налицо. До моего прихода цифра по подключениям была 2340, на сегодняшний день 5000. Задача, поставленная генеральным директором в этом году, это год подключений, поэтому в наших планах более 3000 домовладений. Эту цифру мы обязательно к концу года выполним».

Во многом увеличение числа абонентов, подключенных в рамках проекта по догазификации, стало результатом командной работы, правильной постановки задач и правильной организации производственного процесса, отмечает Антон Дымов. Большую помощь газовщикам оказывает правительство Псковской области. На фоне того, что президент России Владимир Путин объявил текущий год годом защитника Отечества, и кроме того, в этом же году мы отмечаем 80-летие Великой Победы, губернатор Псковской области Михаил Ведерников на недавней рабочей встрече с Антоном Дымовым поставил важную задачу.

«Я попрошу особое внимание уделить обращениям семей участников специальной военной операции. Такие обращения тоже поступают, нужно отрабатывать в приоритетном порядке».

Антон Дымов напомнил, что для участников СВО и членов их семей предусмотрены льготы при подключении к газу.

«Меры социальной поддержки определены постановлением правительства Российской Федерации, правительством Псковской области. Более 20 категорий определены, как раз участники специальной военной операции относятся к этим льготам. На сегодняшний день очень много обращений со стороны участников СВО. И льготная категория граждан, малоимущие, а также участники боевых действий у нас на сегодняшний день стоят в приоритете».

Псковский район — как местные жители, так и муниципальные власти — очень ждали программы догазификации. Сегодня она охватывает 57 населенных пунктов этого муниципалитета. Если сравнивать с предыдущими годами, то в этом году темпы подключения домовладений к сети газораспределения значительно увеличились, отмечает глава района Наталья Федорова и связывает это, прежде всего, с качественной подготовительной работой «Газпрома». В основной массе населенных пунктов работа по догазификации шла легко, но были и проблемные моменты.

«Например, Голубово (деревня в Псковском районе — ред.) — там и переход через федеральную трассу, и река с очень большой протяженностью. По Новой Гоголевке — там РЖД, то есть согласование всех переходов, выполнение всех требований, они, естественно, потребовали от "Газпрома" огромной работы. Но на сегодняшний день вот по таким болевым точкам она завершена, и уже очень много сделано. Коллеги уже приступают к внутренней прокладке и подключению. В Голубово еще в конце прошлого года начали подключаться. Понятно, что желающих много, поэтому есть определенные моменты. Но работа сейчас будет активизирована именно уже по подключению. Тут другой вопрос. Теперь, когда мы обсуждаем возможность газификации, становится ясно, что это не так просто, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, все говорят, что хотят газифицироваться и так далее, но с другой — выясняется, что это дорого и требует соблюдения определённых требований к обустройству и размещению оборудования. Сейчас мы переходим к следующему этапу работы — разъяснению этих вопросов. Любое вложение должно быть эффективным, то есть давать результаты. Поэтому сейчас мы снова организуем серию совместных поездок, во время которых посетим несколько населённых пунктов, встретимся с местными жителями и расскажем им о том, что происходит. Но все равно стадия уже очень активная, и по району хороший процент».

Ударными темпами догазификация шагает и по Локнянскому муниципальному округу. Только в Локне за год число домов, в которые пришел газ, увеличилось в 10 раз. Во многом это стало возможным благодаря конструктивному взаимодействию с новым руководством «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков». Компании откликаются на просьбы муниципалитета и выстраивают графики подключений, учитывая пожелания местных жителей, рассказывает глава Локнянского округа Иван Белугин.

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«Подход полностью поменялся, если раньше квалификация в этой программе проходила хаотично, то есть, допустим, один был на одной улице, следующий был на другой, сейчас комплексно стараются подходить специалисты и подрядчики. Если они работают на конкретной улице, то необходимо организовать работу всех служб, имеющих отношение к этой улице: подготовить всю необходимую документацию и закупить необходимое оборудование. Поэтому мы сейчас удовлетворены тем, как проходит реализация программы догазификации в Локне».

Для Пушкиногорского района программа догазификации стала актуальной только с января 2025 года. В прошлом году были проведены большие работы внутри Пушкинских Гор: построены внутрипоселковые сети, что муниципалитету позволило в этом году вступить в процесс догазификации, рассказала глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова.

«На сегодняшний день подано более ста заявлений в "Газпром газораспределение Псков" со стороны собственников индивидуальных жилых домовладений. Начались практические работы. По первым 10 домовладениям, которые уже со своей стороны подготовили собственные дома к приему газа, "Газпром газораспределение Псков" ведет работы со своей стороны. Поэтому мы только вступили на этот путь. Он вызывает интерес у пушкиногорцев, и думаю, что в течение этого года у нас произойдут значительные сдвиги в этом вопросе. Программа пока рассчитана строго на Пушкинские Горы, значит, в будущем, надеемся, что это коснется и других населенных пунктов».

Темпы догазификации Островского района не сказать, что колоссальные, но работа идет своим чередом, отмечает глава муниципалитета Дмитрий Быстров: за весь период реализации программы поступило около тысячи заявок на догазификацию, 800 приняты в работу, а голубое топливо получили почти 200 нуждающихся в нем потребителей. Также Дмитрий Быстров назвал характерную для Островского района особенность, с которой другие муниципалитеты не сталкиваются.

«Не факт, что все 800 заявок будут готовы к пуску газа. Жители, допустим, проживают в многоквартирном доме, а дом частный, который на территории города Острова находится, используют как дачу. Сначала они подали заявку на социальную газификацию, но потом поняли, что для этого потребуются определённые расходы. Пусть и не слишком значительные, но всё же. Нужно разработать проект, создать комплекс и привлечь специалистов, которые будут принимать оборудование. И они осознали, что не готовы к этому. Не спешат. Эта заявка находится в статусе "ожидание" и, грубо говоря, не выполняется, потому что сами жители не готовы. У нас территория, наверное, может быть несколько другая, чем в других райцентрах, потому что есть люди, которые используют частные дома как дачи. И, наверное, не в каждом дачном доме есть необходимость в газе, поскольку зимой жители живут в благоустроенных квартирах многоквартирных домов. Также сейчас пора дорожных работ. Необходимо восстановить дорожные покрытия и благоустроить территорию. Жители часто обращаются с просьбой сделать это после того, как провели газ. Однако в зимний период проведение таких работ было невозможно по определённым причинам. Сейчас количество обращений растёт. С 1 апреля начинается месячник "Газпрома", в рамках которого будут восстановлены дорожные покрытия, которые были нарушены. В результате территория будет благоустроена. Жителям следует немного подождать».

Разгон набран хороший, по программе догазификации в Псковской области выполнен большой пласт работ, и теперь основная задача — чтобы к максимальному количеству людей наконец-то уже физически дошел газ, отметил гендиректор одной из подрядных организаций, непосредственно осуществляющих работы (ООО «ПСФ ГазСтройКомплект»), Алексей Кириллов и перечислил ряд проблем, выступающих для подрядчиков сдерживающим фактором.

«Объёмы работ колоссальны. Мы все очень благодарны "Газпрому" и руководству нашего государства за помощь в реализации этих проектов. Прилагаем все усилия, чтобы выполнить как можно больше работ. Что касается проблем, то они есть во всех отраслях и в различных коммунальных хозяйствах. Это вполне естественно. Нехватка рабочей силы, квалифицированных специалистов, сварщиков, постоянно дорожающие материалы. Это вам любой строитель скажет. И своевременность оплаты. Вот три столпа, которые являются сдерживающим фактором».

Все наши спикеры оптимистично смотрят на темпы реализации программы догазификации, отмечая произошедший за последний год рывок. Во многом этот момент объясняется приходом нового руководства ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации «Газпром газораспределение Псков», которому ой как непросто «разгребать» отрицательный бэкграунд. Тем не менее механизм взаимодействия работает, и все больше домовладений региона получает голубое топливо. Руководство газовой компании обещает прийти к каждому абоненту и никого не оставить без внимания. Кроме того, 1 апреля стартовал месячник, в рамках которого всем подрядчикам рекомендовано провести благоустройство территорий после проведенных работ.

Татьяна Иванова

Теги: #газ #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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