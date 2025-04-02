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Не складировать на площадках для ТКО автопокрышки призвали псковичей

Что делать с ненужными автопокрышками, рассказал в эфире программы «Коммунальный ликбез» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и. о. генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

Гость студии отметил, что шины - это особый вид отходов. Законодательством запрещено размещать автомобильные покрышки на полигонах, эти покрышки должны храниться в специально отведенном месте и по-особенному утилизироваться.

Руководитель ООО «Экогрупп» рассказал, что из переработанных покрышек делается покрытие детских площадок, малые архитектурные формы на дачу, которые потом люди могут себе купить. Метал из покрышек также перерабатывается.

Компания «Экогрупп» планирует заключить договор со специалистами по переработке шин. Сейчас региональный оператор по ТКО думает о том, чтобы организовать точки накопления покрышек, куда люди могли бы их привезти и оставить.

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Также и. о. генерального директора ООО «Экогрупп» рассказал, что, помимо покрышек, нельзя складировать на площадках для ТКО сухие ветки и бревна. Они не входит в тариф. По правилам, заключается контракт на порубку дерева со специализированной компанией, которая впоследствии занимается их утилизацией или переработкой.