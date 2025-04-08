ЖКХ

Денис Кузнецов: Экономия в пару тысяч может обернуться потерей бизнеса на 90 дней

Не все юридические лица в Псковской области охотно заключают договоры с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов, многие, вероятно, хотят сэкономить. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез» выразил и. о. генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

Гость студии предположил, что основной мотивацией может быть стремление сэкономить на услугах по вывозу отходов. Однако, по его словам, расходы на эти услуги для большинства компаний невелики и составляют порядка полутора-двух тысяч рублей в месяц.

«Крупный бизнес, такой как сетевые магазины и производственные предприятия, обычно оперативно заключает договоры с новыми операторами, особенно учитывая возможные штрафы и риски остановки деятельности на срок до 90 дней», — отметил Денис Кузнецов.

Тем не менее мелкие и средние предприятия зачастую затягивают процесс подписания контрактов, несмотря на сравнительно небольшие затраты. Как указал эксперт, экономия в несколько тысяч рублей может обернуться значительными потерями, если компания будет оштрафована или временно закрыта.

Денис Кузнецов призвал представителей бизнеса не пренебрегать обязательствами по заключению договоров на вывоз ТКО, подчеркнув, что соблюдение законодательства в данном случае выгоднее, чем попытки избежать незначительных расходов.