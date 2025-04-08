ЖКХ

В «Экогрупп» псковичам рассказали, как оплачивать вывоз ТКО без комиссии

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экогрупп» проинформировал жителей региона о возможности оплаты коммунальных услуг, включая вывоз (ТКО), без комиссии через мобильное приложение «Госуслуги Дом».

«С февраля 2025 года всем собственникам жилых помещений поступают платежные документы в личный кабинет "Госуслуги Дом", по которым вы можете оплатить коммунальные услуги без комиссии», - отметили в ООО «Экогрупп».

Приложение основано на Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и предлагает ряд функций.

Для оплаты услуг без комиссии необходимо войти в приложение, выбрать жилое помещение, перейти в раздел «Счета за ЖКУ», выбрать нужный счет и произвести оплату удобным способом. Важно учесть, что платежи, сделанные не через приложение, будут учтены позже, в следующем месяце.

Представители «Экогрупп» отметили, что если платежный документ поступил на имя несовершеннолетнего собственника, необходимо обратиться в техническую поддержку ГИС ЖКХ на сайте dom.gosuslugi.ru для исключения этого собственника из рассылки.

«Оплаты, произведенные не через приложение, не отразятся на вашем счете в онлайн-режиме, но будут в дальнейшем учтены в платежных документах за следующий месяц», - уточнили в компании.

Если в поступившем платежном документе есть ошибка, то необходимо обратиться в компанию для внесения корректировок на электронную почту: ecogrupp@tko60.ru, или в офисы обслуживания по адресам:

1. 180004 Псков, улица Металлистов, дом №18 (3 этаж); пн-чт 8:00-17:00, пт 8:00-16:00, обед 12:00-13:00;

2. 182104 Великие Луки, Речной проезд, дом №4А; пн-чт 8:30-17:00, пт 8:30-16:00, обед 13:00-13:30.