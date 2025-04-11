ЖКХ

Какие работы входят в техобслуживание газового оборудования, рассказали псковичам

Зачем проводят техническое обслуживание газового оборудования и что именно проверяют специалисты в квартирах и домах жителей Псковской области, рассказал главный инженер - заместитель генерального директора компании «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов в эфире передачи «В фокусе» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Наши специалисты осуществляют техническое обслуживание оборудования, установленного как в многоквартирных домах, так и в индивидуальных жилых домах. Кроме того, в зону нашей ответственности входит обслуживание и внутридомового газового оборудования, которое входит в состав общего имущества многоквартирного дома и также коммунальных объектов бытового назначения. Все работы проводятся в соответствии с действующими нормативными требованиями, обеспечивая безопасность и надежность эксплуатации газового оборудования», - отметил Максим Ксенофонтов.

Он пояснил, что именно представляет собой техническое обслуживание и какой нормативной базой оно подкреплено.

«Согласно правилам пользования газом, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации №410, техническое обслуживание представляет собой комплекс работ и услуг, направленных на поддержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в исправном состоянии», - сказал главный инженер.

Он перечислил перечень параметров, которые оценивают и, при необходимости, ремонтируют силами компании.