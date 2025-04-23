ЖКХ

Более 3 тысяч домовладений псковичей планируют подключить к газу в 2025 году

За 2024 год построено около 200 километров сетей в рамках газификации и догазификации в Псковской области, подключено 2008 домовладений, что в два раза больше, чем за предыдущий год. Об этом сообщила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко в рамках парламентского часа на сессии областного Собрания 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно данным Газпрома, по состоянию на сегодняшний день, в Псковской области подано 22 735 заявок, принята в работу 19 641 заявка.

В 2025 году Газпром планирует подключить более 3000 домовладений.

«Рост темпов догазификации во многом обусловлен тем, что было существенно увеличено количество бригад. Их количество доходило до 126. Дополнительно в качестве подрядчиков были задействованы организации из Новгородской области, городов Санкт-Петербург и Москва», – рассказала Елена Пилипенко.

По состоянию на сегодня на территории области работает 110 бригад, 333 человека.