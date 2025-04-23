ЖКХ

Торжественный пуск газа состоится в Пушкинских Горах

Торжественный пуск газа состоится в Пушкинских Горах завтра, 25 апреля. Об этом сообщила председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко в рамках парламентского часа на сессии областного Собрания 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Одно из значимых событий 2024-2025 годов — это газификация посёлка Пушкинские Горы. Были построена газораспределительная станция и газопроводы протяженностью более 38 км, буквально завтра состоится торжественный пуск газа в Пушкинских Горах. Жители посёлка уже подали 145 заявок на догазификацию, заключены 120 договоров, выполнено строительство отводов до 10 участков», - сказала Елена Пилипенко.

Глава профильного комитета отметила, что одной из основных сложностей, влияющих на динамику подключения домовладений, является неготовность граждан к приему газа. В связи с этим администрации муниципальных образований совместно с представителями АО «Газпром газораспределение Псков» проводят с собственниками разъяснительную работу о необходимости выполнения работ внутри границ участков.

Также ведется работа с жителями, которые не обеспечивают доступ специалистов на земельные участки для замеров, не вносят предоплату за организацию работ, нет уведомлений о готовности.