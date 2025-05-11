Храм Невского и несколько домов в Пскове отключат от горячего водоснабжения до 2 июня

Горячее водоснабжение от центрального теплового пункта (ЦТП) на улице Космическая, 6 в Пскове отключат с 19 мая по 2 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковских тепловых сетях».
Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»
Причина отключения - проведение капитального ремонта улицы Полковой, где контрактом предусмотрена замена участка теплотрассы. Данные работы проводит подрядная организация с согласованием от администрации города.
Перечень абонентов, которые попадают под отключение:
- ООО «13 Квартал»;
- Комдива Кирсанова, 3;
- Космическая, 1;
- улица Мирная, 2, 3, 3А, 4А, 7, 11, 11А, 13;
- переулок Олега Зобова, 11А, 13, 15, 17, 19;
- улица Юбилейная, 16;
- ООО «Комфортное домоуправление»;
- улица Комдива Кирсанова, 4;
- ООО «Единый город»;
- улица Комдива Кирсанова, 6 , 8, 10, 11;
- ООО «Жилищник»;
- улица Комдива Кирсанова, 7;
- улица Космическая, 4, 8, 10, 14;
- ООО «Промфактор»;
- улица Космическая, 10А;
- Непосредственное управление;
- улице Космическая,12;
- ООО УО «ТЭЗ и ИС»;
- улица Мирная, 5;
- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России;
- переулок Олега Зобова, 21/2;
- улица Космическая, 6;
- Социальные учреждения;
- переулок Олега Зобова, 7 (Столовая);
- улица Мирная, 1 (Храм Александра Невского).
«Данная статья направлена не только на то, чтобы предупредить всех жителей, которые пользуются данным участком дороги. В первую очередь мы хотим акцентировать ваше внимание на масштабном и продолжительном отключении горячей воды. Понимаем, что это дополнительные трудности для жильцов. Но переложить асфальт, все благоустроить, а затем раскопать, чтобы отремонтировать трубы, — это глупо. Делать следует все и сразу. Дополнительно о сроках и порядке отключения жителей проинформирует управляющая организация», - сообщили в ПТС.