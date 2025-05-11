ЖКХ

Храм Невского и несколько домов в Пскове отключат от горячего водоснабжения до 2 июня

Горячее водоснабжение от центрального теплового пункта (ЦТП) на улице Космическая, 6 в Пскове отключат с 19 мая по 2 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковских тепловых сетях».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Причина отключения - проведение капитального ремонта улицы Полковой, где контрактом предусмотрена замена участка теплотрассы. Данные работы проводит подрядная организация с согласованием от администрации города.

Перечень абонентов, которые попадают под отключение:

ООО «13 Квартал»;

Комдива Кирсанова, 3;

Космическая, 1;

улица Мирная, 2, 3, 3А, 4А, 7, 11, 11А, 13;

переулок Олега Зобова, 11А, 13, 15, 17, 19;

улица Юбилейная, 16;

ООО «Комфортное домоуправление»;

улица Комдива Кирсанова, 4;

ООО «Единый город»;

улица Комдива Кирсанова, 6 , 8, 10, 11;

ООО «Жилищник»;

улица Комдива Кирсанова, 7;

улица Космическая, 4, 8, 10, 14;

ООО «Промфактор»;

улица Космическая, 10А;

Непосредственное управление;

улице Космическая,12;

ООО УО «ТЭЗ и ИС»;

улица Мирная, 5;

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России;

переулок Олега Зобова, 21/2;

улица Космическая, 6;

Социальные учреждения;

переулок Олега Зобова, 7 (Столовая);

улица Мирная, 1 (Храм Александра Невского).

«Данная статья направлена не только на то, чтобы предупредить всех жителей, которые пользуются данным участком дороги. В первую очередь мы хотим акцентировать ваше внимание на масштабном и продолжительном отключении горячей воды. Понимаем, что это дополнительные трудности для жильцов. Но переложить асфальт, все благоустроить, а затем раскопать, чтобы отремонтировать трубы, — это глупо. Делать следует все и сразу. Дополнительно о сроках и порядке отключения жителей проинформирует управляющая организация», - сообщили в ПТС.