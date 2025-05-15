ЖКХ

Госдума в весеннюю сессию обяжет собственников пускать газовщиков в квартиры

Госдума в весеннюю сессию примет закон, который обяжет собственников и нанимателей квартир по договору соцнайма обеспечивать доступ специалистов к газовому оборудованию. Об этом заявил первый зампред профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) в рамках форума «Россия - Исламский мир» в Казани.

«Я думаю, что мы успеем в эту сессию принять [закон], до ухода на каникулы. Я думаю, что он будет принят, - пояснил Кошелев.

Он добавил, что комитет по строительству ЖКХ уже направил рекомендации в адрес правительства: специалист газовой службы должен быть одет в специальную форму, у него должен быть жетон с номером. «То есть при желании человек может позвонить в газовую службу по общедоступному номеру и получить подтверждение, является ли данный специалист сотрудником газовой службы», - пояснил депутат.

По словам Кошелева, законопроект направлен в первую очередь на выявление случаев самовольного вмешательства жильцов в работу газового оборудования. Зачастую ситуации со взрывом газа в многоквартирных домах связаны именно с таким вмешательством, подчеркнул Кошелев.

Законопроектом предлагается дополнить Жилищный кодекс нормой, которая обязывает собственника или нанимателя «предоставить доступ сотруднику специализированной организации к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту». Законопроект был внесен около года назад группой депутатов разных фракций во главе с председателем комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым («Единая Россия»), пишет ТАСС.

Как указывают авторы в пояснительной записке, на данный момент «остро стоит вопрос обеспечения допуска сотрудников специализированной организации для выполнения работ, <...> поскольку отсутствие такого допуска хотя бы в одно из помещений многоквартирного дома создает угрозу жизни и здоровью для всех собственников (нанимателей)». Согласно проекту закона, в случае отказа предоставить сотруднику доступ к газовому оборудованию для проведения работ организация вправе требовать предоставление доступа в судебном порядке. При этом законопроектом предлагается установить сокращенные сроки рассмотрения судами такой категории заявлений (12 дней).