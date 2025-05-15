ЖКХ

Почему невозможно частично ограничить подачу тепла в жаркую погоду, рассказали в ПТС

В Пскове невозможно временно уменьшить подачу тепла без отключения горячего водоснабжения. Об этом руководитель муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас более 600 километров сетей действуют практически в едином гидравлическом режиме. Эта же система ответственна за нагрев холодной воды до состояния горячей в доме. Она должна быть 60-65 градусов. Даже если на улице +20 градусов, мы должны поддерживать теплоноситель в таком режиме. Вариант отключить теплоснабжение в 20 градусов один – отключить горячую воду и чуть-чуть топить», — рассказал Игорь Максимов.

Он уточнил, что система теплоснабжения в городе Пскове не позволяет в техническом плане временно ограничить подачу тепла в дома. Однако, если система в конкретном доме или квартире позволяет, люди сами могут регулировать подачу тепла на радиаторе.