ЖКХ

Стало известно, сколько можно сэкономить на отказе от ненужных услуг ЖКХ

Россияне могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны, страховки жилья, консьержа и видеонаблюдения и сэкономить 15—30% от ежемесячного платежа за жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, в квитанции за ЖКУ могут встречаться дополнительные услуги, которые могут быть навязаны или даже незаконны. К примеру, видеонаблюдение или консьержа необходимо согласовывать на общем собрании жильцов. Без этого управляющая компания не вправе включать такие расходы в платежки, пишет «Прайм».

«Многие жильцы не знают, что могут отказаться от радиоточки, общедомовой антенны и страховки жилья. Для этого достаточно направить письменное заявление в УК или напрямую поставщику услуги», — говорит Бондарь.