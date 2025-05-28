ЖКХ

Не приближаться к оборванным проводам линий электропередачи призвали псковичей

В дни школьных каникул, когда дети проводят много времени без присмотра взрослых, родителям особенно важно напомнить им о необходимости соблюдать правила электробезопасности вблизи энергообъектов на улице и при обращении с электроприборами дома. Основные правила Псковской Ленте Новостей перечислили в компании «Россети Северо-Запад».

«Энергообъекты — источник повышенной опасности. Вход на их территорию разрешен только специалистам энергокомпании, имеющим соответствующий допуск. Играть и гулять возле трансформаторных подстанций и линий электропередачи — опасно!» - подчеркнули специалисты.

Запрещено проникать на территорию энергообъектов. Все они обозначены специальным знаком, предупреждающим об угрозе поражения током: это жёлтый треугольник с чёрной молнией.

Запрещено забираться за ограждения и барьеры, открывать двери трансформаторных подстанций, касаться электрооборудования и приближаться к нему. Даже на расстоянии от токоведущих элементов оборудования есть риск получить смертельную травму, попав под высокое напряжение.

Категорически запрещено подходить к оборванному проводу линии электропередачи ближе, чем на 8 метров, даже если он висит на дереве, а не лежит на земле. Нельзя трогать провода.

Запрещено бросать посторонние предметы на провода и в электроустановки.

Запрещено запускать планеры, радиоуправляемые игрушки и воздушных змеев около электроустановок и линий электропередачи.

Запрещено залезать на опоры линий электропередачи.

«Бытовые электроприборы тоже могут стать причиной электротравмы. Дома нельзя перегружать электросеть, включая несколько приборов в одну розетку. Пользоваться электрическими приборами нужно строго по инструкции. Разбирать приборы, особенно включённые в сеть, — опасно!» - напомнили в компании.

В охранных зонах воздушных линий электропередачи и непосредственно под ними категорически запрещается ловить рыбу. Прежде чем приступить к ловле рыбы, стоит осмотреться по сторонам. Необходимо выбирать для рыбалки места вдали от воздушных линий электропередачи и иных энергообъектов: мокрая леска – хороший проводник тока, зацепившись снастью за провод можно попасть под напряжение.

«Чтобы летние каникулы не омрачились трагедией, изучите и повторите с детьми простые правила электробезопасности!» - призвали энергетики.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает: при обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, выявлении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных - 220).