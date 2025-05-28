ЖКХ

Правительство РФ выделит еще около 340 млн рублей на реконструкцию котельной в Пскове

Правительство РФ выделит Псковской области более 337 млн рублей на завершение 1-го этапа и начальные мероприятия 2-го этапа реконструкции котельной в городе Пскове. Об этом на заседании в четверг, 29 мая, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, обновление объекта жилищно-коммунальной сферы в регионе продолжится в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение качества коммунальных услуг для граждан.

Фото: правительство Псковской области

«Важно, чтобы предусмотренное финансирование поступило в полном объёме и в срок, равно как и сделанная работа отвечала всем требованиям к качеству и долговечности», — подчеркнул председатель правительства.

Напомним, котельная № 9 обеспечивает теплом более трети города — свыше 75 тысяч жителей таких районов, как Центр, Запсковье и Любятово, а также более 50 социально значимых объектов в сфере культуры, здравоохранения и образования. Котельная была введена в эксплуатацию в 1975 году, с тех пор замена оборудования не проводилась.

Ранее на реализацию первой очереди реконструкции котельной по распоряжению правительства РФ было выделено 200 млн рублей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников держит вопрос реализации проекта на особом контроле.