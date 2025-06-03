ЖКХ

На летних каникулах ряды агентов газовой безопасности в Пскове пополнятся новыми экспертами

35 уроков по безопасному использованию газа провели компании «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков» в течение 2024-2025 учебного года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компаниях, в них приняли участие порядка 800 детей по всей области.

Фото и видео: «Газпром межрегионгаз Псков»

Порядка 6 000 школьников региона изучили правила безопасного пользования газа в быту в рамках подготовки к этапам 21 областного конкурса МЧС «Я и пожарная безопасность». В каждой школе Псковской области создавались дружины юных пожарных. Ребята изучали правила пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности на водных объектах и при пользовании газом в быту, проводили информационную работу по изученным правилам в своих школах и с населением.

Летом профилактическая работа продолжится в рамках образовательной акции «Безопасное лето». Занятия пройдут в пришкольных лагерях, на образовательных площадках, в досуговых центрах и библиотеках. С июня по август запланировано около 20 уроков, которые посетят не менее 200 детей. В Пскове уроки будут проходить на базе детской экологической библиотеки «Радуга».

Уроки рассчитаны на дошкольников и школьников с 1 по 11 классы. Формат подачи материала специалисты адаптируют под возраст слушателей. На занятиях используются видеоматериалы, разработанные группой «Газпром межрегионгаз», а для закрепления знаний предусмотрены тестовые задания на специализированном ресурсе «безопасныйгаз.рф». Этот сайт также позволяет изучать тему самостоятельно, вне школьных занятий.

«Количество газифицированных населенных пунктов региона постоянно растет. Все больше населения Псковской области используют в домах и квартирах газовое оборудование, поэтому полученные знания и навыки непременно пригодятся в повседневной жизни», - отметил главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.