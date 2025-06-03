ЖКХ

В течение трёх лет в Локне газифицировали более 160 жилых домов

За последние три года в рамках программы догазификации в посёлке Локня подвели газ к 161 жилому дому, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Иван Белугин / «ВКонтакте»

Сегодня, 16 июня, Иван Белугин обсудили темпы подключения жилых домов к газу с начальником Локнянского районного эксплуатационного участка АО «Газпром газораспределение Псков» Геннадием Евстигнеевым.

«За последние три года в рамках программы догазификации в посёлке газ подведён уже к 161 жилому дому. Только за 2025 год "голубое топливо" поступило в 62 домовладения. Особенно отрадно, что удалось подключить 21 дом за железнодорожными путями — это был один из самых проблемных участков», - сообщил Иван Белугин.

Глава отметил, что темпы работ растут, однако важно понимать: догазификация — это обоюдный процесс.

«Не всё зависит от подрядных организаций и технических служб», - подчеркнул глава.

Иван Белугин напомнил жителям, что после получения проектной документации на граждан (потребителей газа) также ложится ответственность:

необходимо с участием специализированной организации составить акт технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов;

подготовить акт наличия заземления.

Без этих документов газ в дом не пустят.

«Эти требования продиктованы техникой безопасности и важны для защиты жизни и здоровья людей. Благодарю жителей, которые активно включаются в процесс, и специалистов — за работу. Вместе продолжаем движение к комфортной и безопасной жизни», - заключил Иван Белугин.