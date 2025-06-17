ЖКХ

Десятки домов в Великих Луках окажутся без воды из-за аварийных ремонтных работ

Муниципальное предприятие города Великие Луки «Водоканал» сообщает о временном отключении абонентов от водоснабжения 18 июня с 9:00 до 13:00. Отключение связано с аварийными ремонтными работами на водопроводе по адресу: улица Холмская, дом 14/1, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Временные неудобства коснутся следующих адресов:

⦁ улица Рыкановская: 3а, 6, 7, 12, 13, 14/97

⦁ проезд Сопецкий: 6, 8, 10

⦁ улица Полиграфистов: 89, 91, 93, 96/2, 94, 95, 98/3, 99/15, 100, 101а, 102а, 103, 105, 107, 104, 109, 111, 112, 112а, 114, 100а

⦁ проезд Круговой: 19, 15, 15а, 17а, 11а, 9, 8, 10, 23, 21, 5, 7, 7а

⦁ улица Холмская: 38, 40а, 38а, 40, 15а, 42, 48, 50, 52, 19, 21, 23, 54, 25, 27, 56, 58/2, 29

⦁ улица Труда: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

⦁ проезд Речной: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 10, 11, 12

⦁ тупик Низовой: 3, 8а, 8

⦁ улица Низовая: 1

⦁ улица Рыканово: 1

⦁ улица Сельская: 17, 1а

⦁ улица Причальная: 1, 4, 4а, 6, 3, 3а, 9

⦁ улица Центральная Рыкановская: 30, 25, 26, 26а, 24, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 11, 4, 3, 2, 1

⦁ тупик Печатникова: 4, 5, 10, 11

⦁ улица Дворовая: 14, 7, 6, 5, 4а, 2, 2а, 2б, 10б

⦁ улица Широкая: 19, 18б, 20, 24, 21, 21а, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33

⦁ деревня Рыканово, улица Дворовая: 1

⦁ деревня Рыканово, улица Широкая: 3а, 20

⦁ улица Лазаревская: 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15

⦁ переулок Лазаревский: 1, 2, 3, 4

⦁ улица 3-й Ударной Армии: 109

⦁ улица Сопецкая: 29/103, 27, 25, 23, 17, 15/92

⦁ улица 2-я Богдановская: 1, 5, 7, 9

⦁ переулок Холмский: 7/5

⦁ улица Холмская: 1, 3, 6/1, 7, 7а, 14/1, 16, 18, 20

⦁ улица Холмская, 16 (магазин)

⦁ улица Холмская, 16 (Котельная газовая № 9 – 1 ввод ООО «Газпром теплоэнерго Псков»)

⦁ улица Холмская, 18 (магазины, аптека, «Муравейник» - детский развивающий центр)

⦁ улица Холмская, 20 (магазины)

⦁ улица Холмская, 17а

⦁ улица Холмская, 15 (МП «Спецавтохозяйство» + ООО «ЭкоКапитал»)

⦁ улица Холмская (Котельная № 8 + КНС)

⦁ улица Холмская, 1а (гараж)

⦁ улица Холмская, 5 (склад ИП Кузьмин В.В.)

⦁ улица Холмская, 3 (почта, ООО ЧОП Атлант)

⦁ улица Холмская, 6/1 (магазин)

⦁ улица Холмская, 8

⦁ КНС-12.

Также временно будут недоступны водоразборные колонки по следующим адресам: улица. Рыкановская, 7; улица Холмская, 38-40; улица Труда, 15; улица Холмская, 58/2; улица Центральная Рыкановская, 20, 25.