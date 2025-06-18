ЖКХ

Горводоканал продолжает работы по ликвидации подтоплений улиц Пскова

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» продолжает осуществлять комплекс мероприятий по ликвидации подтоплений городских территорий, вызванных аномальным объемом осадков, не прекращающихся полтора месяца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

Для ликвидации подтоплений Горводоканал перевел аварийные бригады на круглосуточный режим работы по всему городу. Сотрудники предприятия проводят масштабную работу по поддержанию работоспособности ливневой канализации, очищая водоприемные лотки и колодцы от дорожного, строительного и бытового мусора.

«Форс-мажорным фактором, оказавшим критический негативный побочный эффект на эффективность водоотведения с поверхности, стало массовое засорение элементов ливневой канализации (лотков, решеток, колодцев) скошенной травой. Значительные объемы травы, не убранной после покосов на газонах и во дворах многоквартирных домов, были смыты дождями в систему водоотведения. Эта трава сформировала плотные пробки, полностью блокирующие путь дождевой воде, что привело к ее выходу на поверхность и образованию обширных луж», - рассказали на предприятии.

Сейчас сотрудники Горводоканала в усиленном режиме убирают такие травяные пробки. Наглядным подтверждением эффективности этих работ является факт, что после снятия забитой травой крышки колодца, ставшей практически герметичной, дождевая вода быстро уходит в ливневку, и подтопление уменьшается на глазах. Приоритет отдается ликвидации подтоплений на проезжей части и пешеходных зонах.

«Важно учитывать структуру ливневой канализации города. Исторически сложившаяся система, построенная в разное время разными организациями, имеет общую оценочную протяженность в сотни километров. На балансе Горводоканала находится лишь 110 км сетей, официально переданных администрацией города; за них предприятие несет ответственность. Проблемы на участках ливневой канализации, не переданных на баланс Горводоканала, находятся вне зоны оперативного реагирования и содержания предприятия. Текущая ситуация однозначно указывает на критическую важность полной и своевременной уборки скошенной травы после покосов как ключевой меры предотвращения подобных засоров и подтоплений в будущем. Добросовестное выполнение этой части работ подрядными организациями позволит избежать повторения критических ситуаций с водоотведением», - добавили в Горводоканале.

Горводоканал продолжает работу по ликвидации последствий подтоплений и восстановлению работоспособности ливневой канализации на участках своей ответственности.