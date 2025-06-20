ЖКХ

Отключение горячей воды планируется в Великих Луках в конце июня

В связи с проведением огневых работ с 10:00 26 июня до 10:00 1 июля в Великих Луках приостановит газоснабжение котельных предприятия «Тепловые сети», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

В соответствии с этим будет приостановлена работа оборудования котельных для приготовления горячей воды для нужд абонентов многоквартирных домов и иных организаций, получающих коммунальную услугу от данных котельных.

Запуск в работу котельного оборудования по приготовлению горячей воды 1 июля будет производиться по мере возобновления их газоснабжения.

«Просьба учесть, что в связи с длительностью процесса растопки котельных, запуска в работу их оборудования, а также прогрева тепловых сетей, температура горячей воды в водоразборных кранах абонентов достигнет нормативной величины не ранее, чем через восемь часов после запуска соответствующей котельной в работу», - отметили на предприятии.