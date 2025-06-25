ЖКХ

Дмитрий Барабанов об индексации платы за содержание жилья: Я выступаю на стороне жителей

Против изменения размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на сессии Псковской городской Думы 25 июня выступил депутат по округу №14 Дмитрий Барабанов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я говорю со стороны человека, которому делегировали представлять позицию жителей города Пскова. Абсолютно не интересны расходы коммерческих организаций, я вступаю на стороне жителей Пскова. Нужно понимать, что если собственники не приняли решения о плате, то управляющая компания устанавливает ее автоматически», - сказал Дмитрий Барабанов.

Напомним, вопрос об изменениях размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме рассмотрели депутаты на очередной 38-й сессии Псковской городской Думы 25 июня.

Законопроект предполагает проиндексировать на 5,8% стоимость содержания жилого помещения.

Изменения коснутся нанимателей государственного и муниципального жилья; собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления домом, а также собственников, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

Полученный размер платы за содержание жилого помещения по сравнению с действующей платой в среднем будет увеличен на 91 копейку за квадратный метр. Таким образом, увеличение в абсолютном эквиваленте для нанимателей трехкомнатной квартиры площадью 63 квадратных метра плата составит 57 рублей 33 копейки, двухкомнатной квартиры площадью 52 квадратных метра - 47 рублей 32 копейки, однокомнатной квартиры площадью 33 квадратных метра - 30 рублей 3 копейки.

19 депутатов проголосовали «за».