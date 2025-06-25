ЖКХ

«Газпром межрегионгаз Псков» направил должникам около 2 тысяч уведомлений о задолженности

«Газпром межрегионгаз Псков» с начала 2025 года направил абонентам 1851 уведомление о возможном приостановлении газоснабжения в связи с наличием просроченной задолженности на общую сумму почти 7 млн рублей. В каждом уведомлении указана сумма долга и срок, в течение которого необходимо произвести оплату, чтобы избежать отключения, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Большинство потребителей, получив уведомление, оперативно погашают задолженность. В их числе 1146 абонентов, которые полностью или частично произвели оплату на общую сумму более 4 млн рублей. Однако в случаях, когда абоненты игнорируют обращения компании и не предпринимают мер по оплате, «Газпром межрегионгаз Псков» вынужден прибегать к крайней мере – приостановке газоснабжения. С начала 2025 года поставка газа была приостановлена 15 абонентам с общей суммой задолженности около 180 тысяч рублей. Важно отметить, что возобновление газоснабжения после отключения влечет за собой дополнительные расходы для абонента.

«Призываем абонентов ответственно относиться к своим платежным обязательствам, своевременно передавать показания до 25 числа текущего месяца и оплачивать услуги газоснабжения до 10 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом. Абонентов, имеющих задолженность, просим в кратчайшие сроки погасить ее, не дожидаясь приостановки газоснабжения. Мы всегда готовы к диалогу и поиску компромиссных решений», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.