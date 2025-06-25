ЖКХ

Построен газопровод для догазификации печорской деревни Печки

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» завершили строительство внутрипоселковой распределительной сети общей протяженностью 8 км для догазификации деревни Печки Печорского муниципального округа. Для надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: АО «Газпром газораспределение Псков»

Новые сети позволяют газифицировать 157 домовладений. На сегодняшний день в работе газовых компаний находятся 49 заявок от жителей деревни, ведется строительство газопроводов-вводов.

«Участники президентской программы догазификации могут заключить с нами комплексные договоры, в рамках которых мы также построим сети в границах земельных участков. Льготные категории граждан могут воспользоваться региональными мерами социальной поддержки», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.