ЖКХ

В Госдуме заявили об усилении контроля за деятельностью работников ЖКХ

В России с 1 июля владельцы объектов коммунального и теплоэнергетического хозяйства обязаны с июля по ноябрь отчитываться о своей деятельности, это поможет исключить риск серьезных аварий, рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Приближение отопительного сезона всегда является одним из ключевых вызовов для жилищно-коммунального хозяйства любого региона, а в условиях суровой российской зимы заблаговременная и тщательная подготовка к нему приобретает стратегическое значение. От того, насколько качественно и своевременно будут выполнены все необходимые работы, зависит не только комфорт, но и безопасность миллионов граждан. Росстат с 1 июля 2025 года ввел новую форму статотчетности "1-ЖКХ (зима) срочная" для владельцев объектов коммунального и теплоэнергетического хозяйства», — сказал Владимир Кошелев.

По словам парламентария, теперь каждый год с июля по ноябрь владельцы объектов коммунального и теплоэнергетического хозяйства будут ежемесячно направлять отчет в территориальные управления ЖКХ субъектов, а те — передавать сводные данные в Минстрой России, пишет РИА Новости.

Кошелев уточнил, что в отчете необходимо будет указать площадь многоквартирного жилищного фонда с централизованным или децентрализованным отоплением, количество объектов социального значения, котельные и их мощность, теплосети и теплонасосные станции, водопроводные сети и газопроводы.

Кроме того, в отчете нужно приводить сведения о финансах, выделенных на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ, а также на текущий ремонт, модернизацию и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, это необходимо для выявления «слабых мест», чтобы исключить риск серьезных аварий — прорывов теплотрасс, отключений воды и электричества, выхода из строя отопительных систем в самый мороз.