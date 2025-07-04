ЖКХ

После проверок газовиков псковичам доначислили к оплате около 75 тысяч рублей

За первое полугодие 2025 года специалисты АО «Газпром межрегионгаз Псков» проверили 25,5 тысячи квартир и домовладений Псковской области, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

В ходе проверок выявлено семь незаконных подключений газового оборудования, из которых три подключения неучтенного в базе ООО «Газпром межрегионгаз Псков» оборудования и четыре самовольных подключения ранее отключенного оборудования. Также в результате проверок выявлено восемь случаев несоответствия отапливаемой площади и в 77 случаях изменение численности проживающих. По результатам проверок потребителям доначислено к оплате около 75 тысяч рублей.

При осмотре счетчика газовики обращают внимание на сохранность стекла, заводских пломб, корпуса, а также проверяют работоспособность прибора. В ходе проверки специалисты компании также осматривают внешний вид газопровода у домовладения, ищут возможные незаконные врезки, проверяют наличие необходимой документации на газификацию. Специалисты компании систематически проводят проверки для обеспечения достоверности учета газа.