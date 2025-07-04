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ЖКХ

После проверок газовиков псковичам доначислили к оплате около 75 тысяч рублей

04.07.2025 16:49|ПсковКомментариев: 0

За первое полугодие 2025 года специалисты АО «Газпром межрегионгаз Псков» проверили 25,5 тысячи квартир и домовладений Псковской области, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

В ходе проверок выявлено семь незаконных подключений газового оборудования, из которых три подключения неучтенного в базе ООО «Газпром межрегионгаз Псков» оборудования и четыре самовольных подключения ранее отключенного оборудования. Также в результате проверок выявлено восемь случаев несоответствия отапливаемой площади и в 77 случаях изменение численности проживающих. По результатам проверок потребителям доначислено к оплате около 75 тысяч рублей.

При осмотре счетчика газовики обращают внимание на сохранность стекла, заводских пломб, корпуса, а также проверяют работоспособность прибора. В ходе проверки специалисты компании также осматривают внешний вид газопровода у домовладения, ищут возможные незаконные врезки, проверяют наличие необходимой документации на газификацию. Специалисты компании систематически проводят проверки для обеспечения достоверности учета газа.

«Контроль фактического потребления населением газа позволяет определять некорректный расход газа. Причинами неисправностей может быть намеренное вмешательство в работу счетчика или его поломка. Небезопасны любые вмешательства в работу прибора учета, особенно несанкционированные подключения к газовым сетям», - отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.
Источник: Псковская Лента Новостей
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