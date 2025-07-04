ЖКХ

Около 500 жителей Псковской области все еще остаются без электричества

В связи с погодными условиями без света в Псковской области остаются около 500 жителей региона, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Ветер временно стих, но грозы в ближайшие дни по-прежнему прогнозируются. Поэтому энергетики продолжают работу в режиме повышенной готовности», - отметил губернатор.

По словам главы, над восстановлением электроснабжения работают 135 бригад.

«Рассчитываю, что специалисты Россетей быстро справятся с этими отключениями», - заключил Михаил Ведерников.