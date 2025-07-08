ЖКХ

Надо ли платить за газ, если не живешь в квартире, ответили псковичам

О последствиях неуплаты за газ рассказали в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, обязанность оплачивать коммунальные платежи не зависит от того, проживает/зарегистрирован кто-то в квартире/доме или нет.

Если в квартире никто не зарегистрирован и нет приборов учета, оплата будет начисляться по нормативу потребления. Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Что делать?

Первый вариант — установить прибор учета. Если в квартире установлен счетчик, необходимо ежемесячно регулярно передавать показания, даже если они нулевые, иначе начисления будут производиться в соответствии с нормативами потребления газа. Начисления по нормативу зависят от состава газоиспользующего оборудования и от количества прописанных людей в квартире. Если их число изменилось, необходимо направить соответствующую справку (от управляющей компании) в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Второй вариант — приостановить поставку газа в квартире/доме с помощью устройства блокировки крана. Для этого необходимо оформить соответствующую заявку через кол-центр псковских газовых компаний по номерам (8112) 59-50-50; 8(800)350-59-01 или в клиентских центрах ООО «Газпром межрегионгаз Псков». Данная заявка бесплатная.

Что будет, если не платить за газ?

Согласно Правилам поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденным постановления правительства РФ от 21.07.2008 № 549, ООО «Газпром межрегионгаз Псков» может приостановить поставку газа в случае неоплаты или неполной оплаты потребленного газа в течение двух расчётных периодов подряд. Предварительно поставщик газа направляет абоненту письменное уведомление о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах.

Расходы, связанные с приостановлением поставки газа (отключение-подключение), в последующем понесет абонент.

В случае отказа от погашения долга в добровольном порядке задолженность будут взыскивать через суд.

В компании напомнили, образовавшуюся задолженность можно без комиссии погасить через «Личный кабинет» абонента и в клиентских центрах газовых компаний.

Способы передачи показаний счетчиков: