ЖКХ

В Госдуме рассказали, как сэкономить на услугах ЖКХ в жаркую погоду

В период аномальной жары гражданам РФ следует оптимизировать работу кондиционеров, установив температурный режим на уровне 24-26 градусов, что позволит сэкономить на оплате услуг ЖКХ, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«В аномальную жару, которая пришла в Москву и Подмосковье на текущей неделе, хочу дать несколько советов, как сэкономить на ЖКУ в эти дни. Основным источником расходов в жару является использование кондиционеров и вентиляторов, следует оптимизировать их использование. Устанавливайте температуру на уровне 24-26 градусов – это достаточно комфортная температура для работы, для жизни в целом, и она, в отличие от 20 градусов, здорово экономит электроэнергию», - сказал Колунов.

Парламентарий также предложил использовать кондиционер с таймером и программой автоматического поддержания температуры, чтобы прибор работал только тогда, когда помещение нагревается выше установленной температуры. Кроме того, по его словам, необходимо соблюдать должный уход и регулярное очищение фильтров кондиционера для энергоэффективной работы.

«Используйте природные методы охлаждения. Открывайте окна рано утром и поздно вечером, чтобы снизить температуру внутри без дополнительной нагрузки на электросети. В дневное время закрывайте шторы или жалюзи, чтобы не допустить нагрева помещений. Еще можно поставить возле окон горшки с высокими растениями – это поможет снизить нагрев внутри», - добавил он.

Колунов также рекомендует обеспечить теплоизоляцию, которая будет удерживать прохладу внутри и не пускать тепло извне.

«Утеплите окна и двери, чтобы снизить проникновение тепла с улицы и сохранить прохладу внутри. А еще советую рационально использовать бытовую технику, готовить, стирать и так далее в утренние или вечерние часы, чтобы не нагревать дом в жару», - заключил он.