ЖКХ

Более 150 человек остаются без электричества в Пыталовском округе

Более 150 человек остаются без электричества в Пыталовском муниципальном округе, сообщила глава округа Вера Кондратьева в своем Telegram-канале.

«К понедельнику ситуация по восстановлению электроснабжения и водоснабжения в округе немного стабилизировалась. На утро оставались без света 35 населенных пунктов, в том числе и хутора, несколько домов на улицах города (168 жителей). Работы идут круглосуточно с вечера пятницы. Сегодня заявки отрабатывают 4 бригады (18 человек, 6 единиц техники). Водоснабжение, в основном, везде восстановлено. Остались единичные заявки. Работы не прекращаются», - рассказала Вера Кондратьева.

ООО «Горкомхоз» продолжает работы по расчистке общественных территорий, отрабатывает частные заявки. Управляющие компании восстанавливают поврежденные элементы МКД.

Много заявлений и просьб от жителей частного сектора. Крупные деревья, сломанные штормовым ветром, завалили частные территории, пруды, перегородили проходы и проезды. По всем обращениям будем проведена работа, оказано содействие по привлечению техники.

«Большие деревья, расколотые и сломанные ветром на несколько частей, находятся в реке Утроя и на берегу. Работы по их уборке будут проведены после первоочередных. Благодарю всех, кто на протяжении двух суток, работал по восстановлению последствий стихии, и тех, кто терпеливо ждал подачи электро- и водоснабжения», - добавила глава района.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по номеру: 8-800-220-0-220 или в ЕДДС по телефону 23363.