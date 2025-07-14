Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Бизнес В Великих Луках
Легким десертам — легкая сметана
Господин Рейтингомер
Вакансии в «Россетях»
Псковская область 80-летие Победы
80 лет качества Реставрационных мастерских
Новая жизнь Овсища
островичи шагают в будущее
Псков Летние террасы
Единство в памяти. Сила в подвиге!
музыкальный вечер на террасе «Покровского»
Мошенники под видом операторов
Три кита Успеха
Рай В шалаше
ПЛН 25 лет
 
 
 
ещё ЖКХ 14.07.2025 12:470 Более 70 домов и 6 детсадов на Запсковье отключат от горячей воды с завтрашнего дня 14.07.2025 17:280 25 многоквартирных домов в Пыталовском округе обретут «управляйку» по решению суда 14.07.2025 16:270 14 населенных пунктов Дновского округа остаются без электроэнергии  14.07.2025 13:330 Более 150 человек остаются без электричества в Пыталовском округе 14.07.2025 12:520 Несколько улиц отключат от электричества в микрорайоне Корытово 15 июля 14.07.2025 12:470 Более 70 домов и 6 детсадов на Запсковье отключат от горячей воды с завтрашнего дня
 
 
 
Самое популярное 09.07.2025 23:041 Последствия шторма в Псковской и Витебской областях. ФОТО 07.07.2025 10:143 Главврач Псковской городской поликлиники уходит с должности 10.07.2025 10:360 Скончался оператор ГТРК «Псков» Максим Лебедев 13.07.2025 20:254 Момент задержания полицейского за вымогательство взятки в Пскове. ВИДЕО 09.07.2025 21:420 Торнадо категории EF1-EF2 поломал деревья в районе великолукской деревни Полибино
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

25 многоквартирных домов в Пыталовском округе обретут «управляйку» по решению суда

14.07.2025 17:28|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства при управлении многоквартирными домами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, выявлены нарушения. 

Проверка установила, что на территории Пыталовского муниципального округа находится 25 многоквартирных домов без управления. Ранее орган местного самоуправления принимал меры по отбору управляющей организации для них. Однако открытые конкурсы на право управления многоквартирными домами не состоялись из-за отсутствия заявок.

В связи с этим прокуратура района направила в суд исковое заявление об обязании органа местного самоуправления принять решение об определении управляющей организации в отношении многоквартирных домов, где не выбран способ управления. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. 

Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.

Теги: #прокуратура #жкх
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли ограничить продажу алкоголя до 21 года?
В опросе приняло участие 11 человек
14.07.2025, 18:100 Рейтингомер: смена министра, реформа здравоохранения и разрушительный ураган 14.07.2025, 18:020 Праздник «Макушка лета» состоится в Овсище 20 июля 14.07.2025, 17:520 «Постскриптум»: Самострел от Старовойта, торнадо в Великолукском районе и почему молодежь в РФ не идет в политику. ВИДЕО 14.07.2025, 17:500 Музей истории Невеля хотят газифицировать
14.07.2025, 17:470 Псковскую область могут ожидать температурные рекорды 14.07.2025, 17:420 Большинство респондентов ПЛН почувствовали резкое ухудшение качества жизни 14.07.2025, 17:380 Фотофакт: Прокатные электровелосипеды появились в Пскове 14.07.2025, 17:300 Псковский коллектив народного творчества «Русские узоры»: триумф на международном фестивале
14.07.2025, 17:280 25 многоквартирных домов в Пыталовском округе обретут «управляйку» по решению суда 14.07.2025, 17:240 Заслуженному мастеру спорта РФ из Псковской области подарили специальный велосипед 14.07.2025, 17:220 МТС открыла предзаказ в Псковской области на самые тонкие и легкие складные смартфоны Samsung Galaxy 14.07.2025, 17:160 Общественники из Псковской области участвуют в «Добро.Конференции-2025»
14.07.2025, 17:080 И грянул шторм 14.07.2025, 17:070 Великолукского пенсионера оштрафовали за высказывания об отчуждении Крыма 14.07.2025, 17:040 «Островский рубеж»: в 2025 году с новым размахом 14.07.2025, 17:000 Интерактив: Джунгли в Крестах зовут
14.07.2025, 16:490 Для волчицы Готы из псковского подворья нашли опекунов 14.07.2025, 16:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 июля 14.07.2025, 16:480 В Пскове участники СВО предложили кадровому центру меры по улучшению трудоустройства 14.07.2025, 16:450 Начальника общего отдела Невельского районного суда проводили на заслуженный отдых
14.07.2025, 16:401 Окончания дождей пока не видно – Тала Нещадимова 14.07.2025, 16:270 14 населенных пунктов Дновского округа остаются без электроэнергии  14.07.2025, 16:250 В Пскове нетрезвая женщина за рулем автомобиля устроила ДТП. ФОТО 14.07.2025, 16:170 Акунина* заочно приговорили к 14 годам лишения свободы
14.07.2025, 16:110 В ВТБ оценили конкуренцию с банками маркетплейсов Ozon и Wildberries 14.07.2025, 16:040 Псковской области выделили 188 млн рублей на строительство модульных отелей 14.07.2025, 15:550 Основания для изъятия оружия перечислили псковичам 14.07.2025, 15:470 В России в 2024 году 51% новорожденных составили мальчики
14.07.2025, 15:460 До 1 октября псковские льготники могут изменить способ получения набора соцуслуг 14.07.2025, 15:440 «Беседка»: Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж». ВИДЕО 14.07.2025, 15:330 Почти 30 тысяч пассажиров перевезли «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском за полгода 14.07.2025, 15:310 Участники СВО и их семьи смогут бесплатно участвовать в акции «Музейная неделя» в Пскове
14.07.2025, 15:270 Инсталляции на 22,6 млн рублей закупят к празднику «Псков — город Рождества» 14.07.2025, 15:110 Инженеры и рабочие Псковской области могут получить денежный приз в конкурсе «Лучший по профессии» 14.07.2025, 15:070 В России детская смертность снизилась на 16% за последние пять лет 14.07.2025, 15:030 Более 40 единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю
14.07.2025, 14:580 Сергей Вострецов: Нацпроект «Кадры» — реальный шаг к созданию конкурентоспособной экономики 14.07.2025, 14:540 Сланцы спасли от гибели несколько человек при ударе молнии в Тульской области 14.07.2025, 14:480 Безработный пскович подозревается в краже дорогостоящего велосипеда 14.07.2025, 14:470 Костюмы на тему русской культуры ждут на псковском сап-фестивале
14.07.2025, 14:280 Молния убила трёх человек в Тульской области, среди них ребёнок 14.07.2025, 14:200 Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже спиртного и клея псковича 14.07.2025, 14:100 Реальные угрозы: как отключения мобильного интернета влияют на экономику 14.07.2025, 14:060 Более 300 реконструкторов примут участие в фестивале «Островский рубеж»
14.07.2025, 14:000 Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы 14.07.2025, 13:580 Комитет ГД одобрил проект о введении новых и повышении действующих госпошлин 14.07.2025, 13:580 Появилась программа лектория фестиваля «Историческая лаборатория» в новосокольнической деревне Горожане 14.07.2025, 13:490 На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда
14.07.2025, 13:460 Псковским медийщикам предлагают подать заявки на всероссийскую молодежную премию «Шум» 14.07.2025, 13:350 Директора цветочного магазина в Великих Луках лишили свободы за дачу взятки 14.07.2025, 13:330 Более 150 человек остаются без электричества в Пыталовском округе 14.07.2025, 13:310 В июле псковичи перевели мошенникам 25 миллионов рублей
14.07.2025, 13:200 Спектакли Псковского театра драмы в уходящем сезоне посетили более 60 тысяч зрителей 14.07.2025, 13:060 В третий раз «Музыкальная экспедиция» пройдет в Покровской башне в Пскове 14.07.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Самострел от Старовойта, торнадо в Великолукском районе и почему молодежь в РФ не идет в политику 14.07.2025, 13:010 В РФ отмененные полеты будут компенсировать за счет уменьшения отчислений в фонд
14.07.2025, 12:520 Несколько улиц отключат от электричества в микрорайоне Корытово 15 июля 14.07.2025, 12:520 Опубликовано расписание приема псковичей депутатами областного Собрания на текущей неделе 14.07.2025, 12:470 Более 70 домов и 6 детсадов на Запсковье отключат от горячей воды с завтрашнего дня 14.07.2025, 12:430 Мошенники обманули великолучан и островичей под видом дополнительного заработка
14.07.2025, 12:410 Жилой дом горел в пустошкинской деревне Каменка 14.07.2025, 12:370 «Постскриптум»: Самострел от Старовойта, торнадо в Великолукском районе и почему молодежь в РФ не идет в политику 14.07.2025, 12:340 Умер кинорежиссер Юрий Мороз 14.07.2025, 12:340 Ушедшего в лес с зеленым велосипедом пенсионера разыскивают в Псковском районе
14.07.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж» 14.07.2025, 11:590 Почти 30 нетрезвых водителей выявили в Псковской области за неделю 14.07.2025, 11:500 В РФ отмененные полеты будут компенсировать за счет уменьшения отчислений в фонд 14.07.2025, 11:390 Пластиковый контейнер горел на улице Юбилейной в Пскове
14.07.2025, 11:330 Псковская область поднялась на 62 место в рейтинге регионов по доступности жилья 14.07.2025, 11:201 Стоимость обучения на врача в России резко выросла 14.07.2025, 11:070 «Шестерка» сгорела в гараже на улице Новгородской в Пскове 14.07.2025, 10:540 Погибших во время учений морских авиаторов вспоминали в Острове
14.07.2025, 10:500 Кровля дома загорелась из-за грозового разряда в островской деревне Карпово 14.07.2025, 10:490 С Псковской области списали 2,2 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам 14.07.2025, 10:370 Неэксплуатируемое строение сгорело в Великих Луках 14.07.2025, 10:340 В Госдуму внесли проект о запрете выдачи микрозаймов в электронной форме
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru