ЖКХ

25 многоквартирных домов в Пыталовском округе обретут «управляйку» по решению суда

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства при управлении многоквартирными домами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона, выявлены нарушения.

Проверка установила, что на территории Пыталовского муниципального округа находится 25 многоквартирных домов без управления. Ранее орган местного самоуправления принимал меры по отбору управляющей организации для них. Однако открытые конкурсы на право управления многоквартирными домами не состоялись из-за отсутствия заявок.

В связи с этим прокуратура района направила в суд исковое заявление об обязании органа местного самоуправления принять решение об определении управляющей организации в отношении многоквартирных домов, где не выбран способ управления. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.