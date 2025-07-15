ЖКХ

В Палкинском районе продолжаются работы по восстановлению электроэнергии

В Палкинском районе продолжаются работы по восстановлению электроэнергии. Об этом сообщила глава Палкинского района Ольга Потапова на своей странице «ВКонтакте».

Фотография: Ольга Потапова

«Обстановка с отключение электроэнергии в районе остается сложной!» - пишет Ольга Потапова.

На территорию района для восстановления линий электропередачи после урана прибыли дополнительные 9 бригад, но, по её словам, подключить все линии и каждый дом не удается одномоментно. Сначала энергетики восстанавливают высоковольтные линии, а затем отрабатывают заявки по линиям 0,4 кВ.

При обнаружении поваленных деревьев стоит сообщить об этом в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДСС) по телефону: 88114521472.

О случаях отключения электроэнергии необходимо сообщать в «Россети» по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220. Короткий номер для мобильных телефонов — 220.