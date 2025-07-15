ЖКХ

Электричество отключат на двух улицах Пскова 16 июля

Плановое отключение электричества пройдет на улицах Леона Поземского и Архитектора Гермейера в Пскове 16 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Электроэнергию отключат в домах №№111, 115 «В» и 115 «Г» по улице Леона Поземского, на проезде улицы Леона Поземского и в домах №2 «В» и №6 «А» по улице Архитектора Гермейера.

Отключение по улице Архитектора Гермейера пройдет с 8:00 до 18:00 в связи с капитальным ремонтом оборудования трансформаторных подстанций. На проезде и на улице Леона Поземского электричество будет отключено с 9:00 до 17:00 в связи с заменой опор.