ЖКХ

Водоснабжение в Новоржеве восстановят к выходным

Водоснабжение в Новоржеве планируют восстановить после замены участка трубы, сообщается в Telegram-канале главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / Telegram

«Считаю своим долгом лично пояснить ситуацию с водоснабжением в городе. Администрация округа делает все возможное для скорейшего восстановления прорывов, но из-за сильной изношенности водопроводных сетей работа осложняется.

Дополнительную сложность создает особенность грунта — "плывун", по которому проходит водопровод. Постоянная просадка грунта и поступление грунтовых вод усложнили восстановительные работы», - сообщила Любовь Трифонова.

Он отметила, что заменить трубу собственными силами не удалось.

«По нашей просьбе сегодня к нам присоединилась коллеги из "Горводоканала" г. Пскова, обследовали все точки прорыва, обсудили пути решения и все риски. Уже завтра запланированы ремонтные работы с применением специализированной техники. Планируется полная замена более 100 м. водопровода. Подвоз воды организован по графику. Просим жителей сохранять терпение и понимание в этот непростой период. На протяжении многих дней лично контролирую ситуацию. Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся, что к выходным водоснабжение будет восстановлено», - заключила глава округа.