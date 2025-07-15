ЖКХ

Водоснабжение в Новоржеве восстановит псковский Горводоканал

Очень непростая ситуация сложилась в Новоржеве с водоснабжением из-за аварии на водопроводе. Об этом пишет заместитель председателя Псковского областного собрания депутатов Армен Мнацаканян в соцсети ВКонтакте.

Фотографии: Армен Мнацаканян

По его словам, глава Новоржевского округа Любовь Трифонова и сотрудники администрации прикладывают все усилия, чтобы как можно скорее решить вопрос: старая чугунная труба дала серьезную течь, ситуация осложнилась особенностью грунта: подъем грунтовых вод и песок-«плывун» создали серьезные проблемы – в месте прорыва грунт буквально уходит из-под ног.

«С просьбой о помощи обратились к главе города Пскова Борису Елкину и руководителю МП города Пскова "Горводоканал" Константину Болотину. Накануне специалисты оценили масштабы работ, сегодня в Новоржеве начинает работать спецтехника и сотрудники "Горводоканала" Пскова. Большое спасибо за оперативную реакцию и помощь коллегам!», - пишет Армен Мнацаканян.

В рамках реализации инициативного проекта восстанавливается ограда гражданского кладбища в Новоржеве. Сумма финансирования – 1,5 миллиона рублей. Это средства регионального бюджета с софинансированием района, часть суммы – взносы жителей. Работы продвигаются с поправкой на погоду. Продолжается и благоустройство тротуаров вдоль центральной улицы.

«Были обращения граждан относительно обустройства съездов к домовладениям. С подрядчиком вопрос обсудили и нашли наиболее правильное решение», - заключил Армен Мнацаканян.