ЖКХ

Строительство десяти многоэтажек в псковской деревне Хотицы планируют завершить до 2027

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил площадку строительства нового жилого микрорайона в Псковском муниципальном округе 17 июля. Масштабный проект реализуется в деревне Хотицы, недалеко от монумента «Ледовое побоище». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Строительство порядка 36 тысяч квадратных метров жилья (10 многоквартирных домов) планируют завершить до 2027 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего в микрорайоне построят 550 тысяч квадратных метров жилья и объектов социальной инфраструктуры.

Глава региона осмотрел территорию будущей застройки вместе с представителями правительства области, профильных министерств и руководством муниципалитета. В настоящее время на площадке возводят пять 8-этажных домов. В домах расположат квартиры семейного типа по 36, 50 и 72 квадратных метров европейской планировки, где кухня и зал совмещенные.

«В этом году планируем сдать 4 дома. Скорость возведения очень высокая: в неделю — этаж», — проинформировал руководитель строительной компании «Возрождение-14» Игорь Поляков.

По его словам, дома будут отличаться высокой энергоэффективностью, а также выделяться современными дизайнерскими решениями в оформлении балконов, входных групп и дворовых территорий. Кроме того, строительство микрорайона ведется по принципу организации безопасного пространства «двор без машин».

Михаил Ведерников осмотрел квартиры и особо отметил вид, который открывается из окна на гору Соколиху.

Врио руководителя министерства строительства и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева доложила, что в домах также будут предусмотрены квартиры для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот.

Руководитель строительной компании поделился планами по организации кварталов в новом микрорайоне. Центральной улицей здесь станет проспект Александра Невского. А в первой линии домов вдоль улицы Радонежской предусмотрены коммерческие помещения — магазины, аптеки, кафе. Рядом планируется гостиничный комплекс со смотровой площадкой.

«Это будет современный самодостаточный микрорайон», — отметил он.

Михаил Ведерников положительно оценил подход к комплексному развитию территорий и поручил главе округа проработать с подрядчиком вопрос организации в микрорайоне поста полиции.

Губернатор также поинтересовался готовностью инженерных сетей, которые будут обеспечивать жизнедеятельность микрорайона. Техническая готовность сетей водоотведения, ливневой канализации и внутриквартальных сетей водоснабжении составляет 80%. Устройство тепловых сетей и подведение их к домам выполнено в полном объеме. На территории начались и подготовительные работы по благоустройству многоквартирных домов, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2025 году.

На комплексное развитие территорий и обеспечение теплоснабжением жилого микрорайона из федерального бюджета выделено порядка 168 миллионов рублей на строительство котельной мощностью 12 МВт. Она рассчитана на обслуживание всего комплекса жилых и социальных строений. В настоящее время на объекте ведутся земляные работы. В конце июля стартует основной этап строительства. Заключен договор о поставке технологического оборудования. Оно прибудет из Республики Беларусь.

В завершение визита на объект губернатор пожелал застройщику успехов в реализации проекта и выразил готовность в оказании необходимой помощи и поддержки.