ЖКХ

Россиянам рассказали, кому дадут скидку 30-50% на оплату ЖКУ

Многодетные семьи вправе воспользоваться 30-50-процентной скидкой на оплату ЖКУ. Кто и как может получить эту льготу, рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова.

Она напомнила, что критерии для получения этой льготы устанавливаются в регионах и могут значительно отличаться. Большинство льгот начисляют лишь до момента исполнения старшим детям 18 лет.

Величина и конкретные условия получения скидок также варьируются в зависимости от региона. Федеральное законодательство устанавливает лишь минимальный размер – 30% от суммы оплаты. Однако в ряде регионов льгота может достигать и 50%.

«На размер субсидии могут влиять количество детей в семье, ее совокупный доход, уровень прожиточного минимума в регионе, региональный стандарт стоимости ЖКУ, а также максимально допустимый размер трат на коммунальные платежи в регионе и региональный стандарт нормы площади жилья», - объясняет финансист.

Некоторые регионы предоставляют многодетным дополнительные льготы, например, на оплату капремонта.

По словам Хрустовой, льгота на оплату услуг ЖКХ предоставляется в виде субсидии – часть суммы возвращается на счет плательщика. Компенсация не начисляется, если у плательщика есть накопленные долги по оплате ЖКУ, пишет агентство «Прайм».