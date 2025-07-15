ЖКХ

12 населенных пунктов Стругокрасненского округа остались без электричества

Отключения электричества произошли в 12 населенных пунктах Стругокрасненского муниципального округа сегодня, 21 июля, сообщается на странице главы округа Александра Волкова.

«На территории округа в настоящее время отключено электричество в 12 населённых пунктах, преимущественно на Молодейской стороне. Специалисты электросетевой компании обладают всей необходимой информацией и работают над восстановлением питания. Обращаю внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», — сообщил Александр Волков.

Контактные телефоны для обращений:

Горячая линия ПАО «Россети»: 8-800-220-0-220;

Колл-центр 122;

ЕДДС округа: 8-81132 51-700.

«Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности и воздерживайтесь от самостоятельных действий в опасной зоне», — добавил глава округа.