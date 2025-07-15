ЖКХ

38 потребителей газа подключились к газу с начала года

С начала года «Газпром межрегионгаз Псков» подключил 38 новых потребителей газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков».

На постоянной основе ведется работа с перспективными потребителями газа. Так, в первом полугодии 2025 года подключено 38 объектов газопотребления, впервые начинающих отбор газа. В их числе — Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь в поселке Пушкинские Горы, аптека в поселке Кунья, многофункциональный центр обслуживания туристов в городе Пскове, медицинский склад в поселке Бежаницы, крышная котельная на улице Гдовская, 15 и газогенераторная площадка на улице Лоена Поземского, 123А в Пскове, а также магазины и офисы.

Всего «Газпром межрегионгаз Псков» обеспечивает природным газом 182 262 абонентов и 1034 юридических лиц.

Для повышения качества обслуживания потребителей применяются электронные сервисы. В первом полугодии 2025 года количество пользователей сервиса «Личный кабинет» выросло на 2 027 абонентов и составляет 28 570. Среди юридических лиц удобство дистанционного сервиса «Личный кабинет» оценило более тысячи компаний. Ежемесячно 5 243 абонентам производится рассылка электронных квитанций, и более 50% абонентов получают одновременно и бумажную, и электронную квитанцию.

«В рамках газификации и президентской программы догазификации регулярно подключаем новых абонентов, объекты и производства. В своей деятельности компания уделяет большое внимание развитию электронных сервисов, чтобы расчеты за газ были оперативными, а взаимодействие потребителей с поставщиком газа — удобным», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.