ЖКХ

Долги россиян за ЖКУ могут начать продавать коллекторам

Растущая задолженность граждан по коммунальным платежам беспокоит управляющие многоквартирными домами компании. Они просят власти разрешить переуступать права требования по таким обязательствам третьим лицам, в том числе коллекторам. Это необходимо для снижения кассовых разрывов, приводящих к уменьшению средств на качественное обслуживание домов. Но эта мера в случае принятия может нести риски для граждан.

23 июля 2025 года председатель совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Лина Ткаченко направила спикеру Госдумы Вячеславу Володину и в Минстрой письма с просьбой внести поправки в п. 18 ст. 155 Жилищного кодекса РФ. Сейчас этот пункт запрещает управляющим компаниям (УК) уступать право требования по возврату просроченной задолженности граждан за ЖКУ третьим лицам, инициаторы же просят органы власти снять этот запрет.

Снятие запрета на переуступку прав требований задолженности за ЖКУ должно позволить управляющим организациям, ТСЖ, ТСН увеличить денежный поток в условиях роста долгов населения за коммунальные услуги, которые приводят к кассовым разрывам УК. По данным, отраженным в Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной правительством РФ, долги за ресурсы и услуги предприятий ЖКХ со стороны организаций и населения по итогам 2021 года составили почти 1,5 трлн руб.

Только общая задолженность населения за ЖКУ в первом квартале 2023 года составляла почти 900 млрд руб.

По некоторым оценкам, до 30–50% долгов за коммуналку приходится именно на УК, а не на ресурсоснабжающие организации (РСО), говорит заместитель коммерческого директора по управлению объектами жилой недвижимости Asterus Татьяна Хлебалина.

Рост задолженности россиян за коммунальные услуги создает серьезные проблемы для управляющих компаний, особенно для тех, которые не имеют прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями и вынуждены платить за должников из собственных средств, отмечает Татьяна Хлебалина. УК обязаны перечислять деньги РСО в полном объеме, даже если жители не платят, из-за чего дебиторская задолженность копится на их балансе, а не на счетах РСО, продолжает она.

Из-за недостатка средств управляющие организации не могут предложить собственникам проведение текущего ремонта в необходимых объемах, говорит заместитель гендиректора УК «Аструм-Москва» (ГК «Гранель») Валентина Тугушева. Таким образом, за долги злостных неплательщиков опосредованно расплачиваются добросовестные граждане, добавляет директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.

Над решением этой проблемы работают законодатели. В июне 2025 года члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ внесли на рассмотрение законопроект, разрешающий управляющим компаниям передавать право по возврату просроченной задолженности за коммунальные услуги РСО. Помимо этого, в прошлом декабре нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, позволяющий взыскивать долги за жилищно-коммунальные услуги без обращения в суд, с использованием исполнительной надписи нотариуса. Эти законопроекты планируется рассмотреть в осеннюю сессию. Управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко считает, что необходимо проработать и урегулировать стоимость и механизм передачи долгов населения от УК в РСО, иначе любая РСО будет выступать с позиции «сильного игрока», фактически диктуя свои условия, пишет «Коммерсантъ».

Предложенные АКОН меры могут нести риски для собственников жилья, среди которых — передача такой задолженности недобросовестным коллекторам, отмечает руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической компании «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. Именно по этой причине несколько лет назад запретили переуступать право требования о взыскании с граждан долгов за ЖКУ третьим лицам. Снятие запрета на переуступку прав требований задолженности за услуги ЖКХ представляется излишним и противоречащим посылу законодателя при введении ч. 18 в ст. 155 ЖКХ, подчеркивает руководитель корпоративной практики юридической компании «Митра» Алина Ахметова.